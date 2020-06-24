Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Лещенко назвал парад Победы «знаковым событием» для ветеранов

245
0 Оставить комментарий

Лещенко назвал парад Победы «знаковым событием» для ветеранов

Москва, 24 июня. Ветераны Великой Отечественной войны заслужили, чтобы их поблагодарили за боевой подвиг. Об этом заявил певец Лев Лещенко, прокомментировав парад Победы, прошедший в Москве.

В интервью корреспонденту iReactor артист выразил восхищение фронтовиками, в кругу которых наблюдал за парадом. По словам исполнителя, парад Победы был необходим, даже несмотря на то, что его не удалось провести 9 мая.

«Это нужно было сделать, потому что каждый год ветеранов становится меньше и меньше, и неизвестно, что будет в следующем году. Для кого-то это может быть последний парад. И поскольку 9 мая он был отменен, то принято было решение сделать парад 24 июня», — подчеркнул Лещенко.

Он также добавил, что парад всегда будет знаковым событием, особенно, для тех, кто прошел тяготы и ужасы войны.

«Я думаю, это (парад. – Прим. ФАН) позволило осознать величие нашей победы. Для людей, которые воевали, это особенно знаковое событие. Они заслужили того, чтобы им в этот день поклонились и сказали слова благодарности, — сказал певец.

Лещенко признался, что ему понравился прошедший парад. Исполнитель отметил, что в шествии участвовали «прекрасные гости» из Китая, Индии и постсоветских стран.

Новости партнеров

Источник: iReactor
Новости партнеров