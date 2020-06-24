Парад Победы состоялся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

В самом сердце Северной столицы прошел военный парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

4,5 тысячи военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств и курсантов военных вузов приняли участие в торжественном марше. 30 самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом.

Вслед за пешими подразделениями колонну из 109 единиц техники возглавил легендарный советский танк Победы Т-34.

Также свою мощь продемонстрировала современная военная техника: танки Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».