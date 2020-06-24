ООН обвиняет США и несколько других стран в незаконных поставках оружия в ДРК

Большинство стран, поставляющих оружие в Демократическую Республику Конго и обучающих конголезских солдат, не уведомили предварительно об этом ООН, как того требует резолюция 2004 года. Проблема подробно изложена в докладе, предоставленном Совету Безопасности, как стало известно из сообщений СМИ.

Эксперты ООН относят к таким странам США, Китай, Великобританию, Турцию, Албанию, Румынию, ЮАР, Израиль, Иран, Северную Корею и Судан. В докладе говорится, что «в течение последнего десятилетия значительная часть воздушного материально-технического обеспечения ВС ДРК была доставлена в страну иностранными гражданскими перевозчиками, действующими в нарушение международных и национальных норм и правил гражданской авиации».

Согласно резолюции №1533 Совета Безопасности ООН от 12 марта 2004 года, действия вышеупомянутых государств считаются незаконными. Документ обязывает участников заблаговременно уведомлять Комитет Совбеза ООН о любых поставках оружия и связанных с ним материальных средств для ДРК. Правило также распространяется на такую помощь, как консультации по вопросам военной деятельности и подготовка вооруженных сил. Уведомления должны содержать всю необходимую информацию, в том числе, при необходимости, о конечном потребителе, предполагаемой дате поставки и маршруте поставок.

Пока экспертам ответили только Китай и Иран. Власти Поднебесной заявили, что проводят расследование. Тегеран отрицает, что когда-либо передавал единицы вооружения в Республику, заявляя, что груз мог быть доставлен третьей стороной.

Помимо того, что данные поставки противоречат решению международной организации, ситуация осложняется еще и тем, что часть военной техники попала в руки вооруженных группировок, действующих на востоке страны.

Восточная часть ДРК является одной из самых горячих точек Африки. С начала 2000-х в регионе периодически вспыхивают межэтнические конфликты, которые сопровождаются вооруженными столкновениями. Жертвами нестабильности, как правило, становится гражданское население.

В июле 2010 года в ДРК была дислоцирована миротворческая миссия МООНСДРК. Однако пока действия голубых касок не приносят значительных результатов.

В 2008 году Совет Безопасности ООН наложил эмбарго на поставку вооружения в Демократическую Республику Конго, действие которого истекает в конце июня 2020 года.