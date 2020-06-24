Блогеры указали на визит дипмиссии США в офис движения «Голос» перед голосованием

Москва, 24 июня. Представители дипломатической миссии США посетили московский офис движения «Голос» незадолго до голосования по поправкам в Конституцию РФ. Фотографию автомобиля Cadillac с красными дипломатическими номерами, выезжающего из двора, в котором находится офис организации, опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

По мнению блогеров, визит американцев совершенно не случаен. Авторы иронично отметили, что посещение офиса «Голоса» представителями дипмиссии США является признаком иностранного вмешательства в процесс голосования по поправкам в конституцию.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал о многочисленных фактах вмешательства в голосование по Конституции РФ. По его словам, фонд проводил мониторинг, отчет по которому, описывающий факты вмешательства, занял 57 страниц печатного текста. Малькевич отметил, что общество ужаснется, узнав об объемах этого вмешательства, что, в свою очередь, даст толчок к применению самых жестких мер к тем, кто на западные деньги пытается развалить Россию.