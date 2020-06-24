Названы льготы, которые появились у российских дачников в 2020 году

Москва, 24 июня. Дачный сезон стартовал в России раньше срока из-за самоизоляции. Иметь загородный домик — это не только возможность жить ближе к природе, но еще и траты. Однако теперь в стране действуют льготы для дачников, что позволяет сэкономить.

С 2020 года снизился налог на участки, расположенные в границах садовых некоммерческих товариществ. Раньше он рассчитывался, исходя из ставки в 1,5% от кадастровой стоимости земли, теперь показатель снижен до 0,3%.

Для тех, кто в нынешнем году вышел на пенсию, доступна еще одна льгота. При расчете налога из кадастровой стоимости земли вычтут стоимость 600 кв. м. Тут есть ряд условий: участок должен быть в собственности либо в постоянном (бессрочном) пользовании. Владелец не должен быть госслужащим или претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Снизить налог на доход от продажи, если не истек трехлетний срок владения дачей, можно тем, кто получил в дар или унаследовал эту недвижимость в 2019 или 2020 годах.

Добавим, что по данным властей Петербурга, во время самоизоляции почти 2,5 миллиона жителей города уехали на дачи. В этом горожан поддерживал вице-губернатор Владимир Кириллов. Он убежден, что такая мера позволит минимизировать риск заражения коронавирусом.