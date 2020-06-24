Адвокат Ефремова уверен, что раскаяние не поможет актеру избежать тюрьмы

Москва, 24 июня. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что прекратить уголовное дело в отношении актера невозможно. Защитник Ефремова назвал маловероятным, что артист сможет избежать тюрьмы.

Пашаев объяснил, что закрыть уголовное дело со смертельным ДТП по примирению сторон невозможно. Адвокат подтвердил, что Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии, окончательное решение вынесет суд.

Пашаев отметил, что любой адвокат для своего подзащитного хочет оправдательного приговора, однако в деле Ефремова есть погибший и наличие алкогольного опьянения, поэтому избежать наказания невозможно.

«Сделать так, чтобы он не сел в тюрьму, крайне маловероятно, нет никаких рычагов, здесь нет возможности с кем-то договариваться», — добавил Пашаев.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Ефремов признал свою вину и раскаялся, актер хотел остаться в СИЗО. Актер готов понести наказание, сказал Пашаев.

«Хочу отметить, сам Михаил хотел остаться сидеть в СИЗО, мне пришлось настаивать на домашнем аресте. Ему казалось, что морально это ему было бы легче, он готов нести наказание», — заявил адвокат.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.