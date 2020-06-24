Украина получила партию ракет для комплексов Javelin из США

Киев, 24 июня. Партия ракет для противотанковых комплексов Javelin прибыли из США на Украину, передает пресс-служба украинского министерства обороны.

Ракеты и дополнительное оборудование на сумму более 27 миллионов долларов прибыли на Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США «Международные военные продажи». Контракт на поставку был подписан в декабре 2019 года.

«Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin», — сообщает оборонное ведомство Украины.

Поставка остальных товаров военного назначения запланирована на 2021-2022 годы.

«Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллиона долларов является значительным шагом развития украино-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины», — говорится в сообщении.

Против поставок вооружений неоднократно высказывались в Москве, подчеркивая, что лишь приведет к эскалации конфликта на Донбассе. Аналогичной точки зрения придерживается бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также большинство европейских политиков.