Палки, камни, десятки убитых: Что произошло между Индией и КНР, и чем все закончится

«Народно-освободительная армия Китая спровоцировала самое жестокое столкновение между Индией и Китаем с 1962 года, чтобы захватить территорию» — с таким заголовком вышла статья в The Times of India. Авторы процитировали сенатора США от штата Кентукки, республиканца Митча МакКоннела. По его словам, весь мир с тревогой следит за тем, как две ядерные державы обмениваются ударами, в результате которых гибнут десятки человек с обеих сторон.

«Мы надеемся на деэскалацию и мир», — сказал американский политик.

И добавил, что Пекин — самая большая угроза Соединенным Штатам и их союзникам. А «Коммунистическая партия Китая использовала пандемию в качестве дымовой завесы для усиления своего гнета в Гонконге, а также для усиления контроля и влияния во всем регионе».

В отчете Европейского фонда по изучению Юго-Восточной Азии (EFSAS) столкновение китайцев и индийцев в Восточном Ладакхе назвали «заранее спланированной и варварской атакой Китая, нарушившей протоколы о боевых действиях, согласованные обеими сторонами десятилетия назад, и спровоцировавшей первое масштабное столкновение за почти полвека».

Эксперты EFSAS пишут, что, несмотря на китайскую воинственность, усугублять ситуацию Поднебесная не хочет. Отсюда, во-первых, относительно сдержанная реакция Пекина. А во-вторых, нежелание обнародовать количество погибших солдат (в Индии заявили о 43 погибших и серьезно раненных китайцах). По всей видимости, китайские власти не хотят разжигать националистический гнев внутри страны.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Стычки между китайскими и индийскими военными в долине Галван, где проходит фактическая граница между странами, происходили на протяжении всего мая. Весь месяц стороны стягивали в зону конфликта военную технику и солдат.

Затем 5 мая в Восточном Ладакхе началась массовая драка, в которой участвовало порядка 400 солдат с обеих сторон. Четыре дня спустя случилась еще одна потасовка — на сей раз возле погранзаставы в индийском штате Сикким. Потом в этом районе произошло еще два столкновения — 13 и 29 мая.

Однако инцидент 15 июня стал настоящим поводом к войне. В бойне участвовало примерно по 250 человек с каждой стороны. В общей сложности погибло более 60 человек. При этом не прозвучало ни одного выстрела — военные использовали исключительно палки и камни.

В ЧЕМ ПРИЧИНА КОНФЛИКТА И КТО НАЧАЛ?

На самом деле до конца не ясно. Однако подобного стоило ожидать. Дело в том, что линия фактического контроля между КНР и Индией плохо разграничена и часто индийцы и китайцы оказываются лицом к лицу друг с другом.

Тем временем в Дели считают, что Китай заранее спланировал нападение, чтобы сорвать строительство дороги в Ладакхе. Об этом пишут и в вышеупомянутом Европейском фонде по изучению Юго-Восточной Азии:

«Инфраструктурные проекты Индии крайне тревожат Китай. Особенно это касается дорог, которые строятся для соединения передовых пунктов вдоль линии фактического контроля с ближайшим аэродромом Даулат-Бег-Ольди в Ладакхе. Эти проекты дали бы Индии возможность быстрее проводить военную мобилизацию. Кроме того, китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), против которого выступает Индия, проходит в непосредственной близости от района, где ведется строительство (дорог)».

Помимо всего прочего, на спутниковых снимках, полученных от британской компании Planet Labs, видно, как меняется ландшафт долины реки Галван. Специалисты предполагают, что Китай строит там дороги и возводит дамбу. Для этого китайцы свезли в район Галван более 200 грузовиков, полноприводных автомобилей, бульдозеров и землеройной техники.

А НАЧАЛОСЬ ВСЕ ГОРАЗДО РАНЬШЕ

Осенью 1962 года между Китаем и Индией разразилась пограничная война. Причина заключалась в споре о линии границы между бывшей Британской Индией и Тибетом. Дело в том, что британско-тибетские соглашения о границе от 1914 года (линия Мак-Магона) не устраивали Пекин. При этом, согласно данным соглашениям, Индия получила ряд территорий, включая княжество Ладакх. Когда Тибет стал частью КНР, пограничный спор с индийцами привел к вооруженному конфликту.

С тех пор ситуация в этом районе напряженная. Стороны постоянно предъявляют друг другу территориальные претензии.

И вот в 2020-м снова полыхнуло — на этот раз в районе реки Галван.

ЖЕЛАЕМ МИРА, НО ГОТОВЫ К ВОЙНЕ

Именно так можно описать позицию Индии, которая обозначена в восьми ключевых тезисах из речи премьер-министра Нарендра Моди от 19 июня:

Не было никакого вторжения со стороны Индии и захвата постов. 20 доблестных солдат принесли себя в жертву, заставив врага заплатить высокую цену и преподав ему урок. Их жертва не будет забыта. Наши силы полностью подготовлены и будут поддерживать необходимое сдерживание. Мы предоставили вооруженным силам полную автономию для принятия надлежащих мер на оперативном уровне. Мы хотим, чтобы дипломатические усилия были направлены на то, чтобы решить вопрос мирным путем. Наш суверенитет имеет для нас первостепенное значение, и за последние 5 лет мы предприняли целенаправленные усилия по модернизации и улучшению пограничной инфраструктуры. Улучшение инфраструктуры означает усиление патрулирования и мониторинг передвижения китайских войск. Индия никогда не поддавалась внешнему давлению. Не поддастся и на этот раз.

Моди также добавил:

«Жертва является частью индийской традиции. Но также ее частью являются доблесть и храбрость. Я хочу заверить нашу нацию, что жертвы наших воинов не будут напрасными. Индия хочет мира. Но будучи спровоцированной, она способна дать достойный ответ при любых обстоятельствах».

Чтобы не быть голословными, индийцы развернули в зоне конфликта авиационную группировку, а в Бенгальском заливе усилили группировку ВМС.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Вспышка насилия на индийско-китайской границе в Ладакхе стала неожиданностью для Индии. Но, судя по заявлениям премьер-министра страны, похоже, что индийцам удалось восстановить контроль над своей территорией, хотя и не обошлось без жертв, — рассказал индийский политолог, почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation (Нью-Дели) Нандан Унникришнан. — Таким образом, нет никаких оснований ожидать, что напряженность будет нарастать, если, конечно, Китай не продолжит нарушать границы линии фактического контроля».

На сегодняшний день ни у Индии, ни у Китая нет никаких причин стремиться к полноценному горячему конфликту. Но, несомненно, эти события серьезно подорвут авторитет Пекина в глазах индийских политиков. И, полагаю, не будет неожиданностью, если в скором времени мы увидим некоторые изменения во внешней и внутренней политике Индии.