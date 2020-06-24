Американец ради фото поймал акулу голыми руками

Москва, 24 июня. Житель США поймал голыми руками акулу, чтобы сделать эффектное фото. Об этом сообщает американское интернет-издание TMZ.

Инцидент произошел в штате Делавэр на пляже Кейп Хенлопен Стейт Парк. В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого можно увидеть, как мужчина хватает руками акулу длиной около двух метров, после чего пытается ее вытащить на мелководье. После этого смельчак на глазах у изумленной публике раскрывает ей пасть.

Действия мужчины можно охарактеризовать как отчаянные, так как подобная смелость могла обернуться трагически. При этом дальнейшая судьба акулы неизвестна. Однако законы штата Делавэр запрещают вылов акул.

Ранее акула напала на американского рыбака, который ловил рыбу с байдарки у берегов штата Калифорния. Акула пыталась отобрать улов рыбака, однако тот дал достойны отпор.