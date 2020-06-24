Изобретатель из Ирака назвал свой электромобиль «COVID-19». ФАН-ТВ

Катем Хассун закончил работу над своим изобретением 22 июня. В компании детей он проехал на «COVID-19» по улицам иракского города Эд-Дивания.

Инженер-изобретатель Катем Хассун с пользой провел время на карантине. Мужчина сконструировал электромобиль, назвав его в память о временах, когда человечество изменило привычный уклад жизни.

«Когда ввели карантин, я решил воспользоваться освободившимся временем и начал строить автомобиль, идею которого уже давно вынашивал. Металлические и некоторые другие детали для моего автомобиля я отыскал в промзоне. Должен заметить, что все найденные мною запчасти были повреждены и выброшены, однако это не помешало мне применить их с пользой, создав нечто новое», — рассказал инженер-изобретатель Катем Хассун.

Хассун считает, что творение помогло ему достичь новых высот в автомобилестроении и стать профессионалом.

«В ближайшее время я приступаю к строительству нового автомобиля, не похожего на этот, поскольку я собираюсь учесть все недочеты, допущенные при создании моего первого изобретения. Мне кажется, что я перешел на новый уровень, поскольку производство автомобилей меня увлекает, и я наработал некоторый опыт в их создании», — заявил изобретатель.

Мечта мужчины — возглавить крупный завод в Ираке, производящий легковые автомобили и большие грузовики, работающие от солнечных батарей.