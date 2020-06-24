Парад Победы и истерика пораженцев. Колонка Альгиса Микульскиса

Конвульсии «граждан с хорошими лицами» по поводу 75-й годовщины Победы традиционно начались еще в феврале, когда медийные рупоры «прекрасной России будущего» потихоньку начали очередную кампанию по дискредитации всего и вся, связанного с величайшим праздником страны. Как поганки после дождя, на сетевых и телевизионных информационных полях стали снова прорастать сонмища «экспертов», шумящих о «бессмысленности Победы», о пресловутой «одной винтовке на троих», о «заваливании противника трупами» — реестр их бреда о войне нам всем отлично знаком и миллионы раз опровергнут. Но господа, имена которых на слуху у многих, никогда не унывали и продолжали свою «борьбу». Начиная сразу после торжественно-парадного эфира писать этот материал, я не сомневался, что они, вышеупомянутые господа, не «подкачают» и сегодня! Как нетрудно догадаться — я не ошибся. С Красной площади еще не ушли парадные расчеты, и дым от техники еще не рассеялся в московском воздухе, а в Интернет уже понесся коричневый дурно пахнущий поток…

«А что такой парад-то короткий? Всего час пятнадцать! Забабахали бы часа на четыре! Парады — это же наше Всё!..» «Такого типа показательные парады проводит и Северная Корея…» «Скоро немцы будут гордиться летающими автомобилями, а русские продолжают гордиться победой прадедов)))».

Впрочем, это всего лишь комментарии обезличенных читателей сайта «Эха Москвы». Люди «с именами» выступили ярче и пространнее! Вот, например, театровед (!!!) Александр Минкин, нехорошо «прославившийся» еще в 2005 году своим материалом «Чья победа?», где автор запросто написал о том, что:

«А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Сталина! Может, лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР? А еще лучше б — в 1941-м!»

По идее, в странах, на которые так любит ссылаться эта публика, подобные слова если и не отправили бы произнесшего их за решетку, то уж общественное забвение было этому говоруну обеспечено! Но… Говорун продолжает нести подобную дичь до сих пор. Вот как сегодня на своей странице в Facebook:

«Парад Победы проводит потерпевший поражение. Он цепляется за него, как утопающий за соломинку…»

Я не хочу подсчитывать шансы на рождение человека с фамилией Минкин в случае победы вермахта в той войне — сегодня Владимир Путин в своей речи перед участниками и гостями парада отдельно упомянул о Холокосте и о тех, кто положил ему конец.

Я не хочу напоминать комментаторам «Эха» о ежегодных военных парадах в США и Франции — у них в головах все равно нет ничего, кроме Северной Кореи.

Но, главное, я не хочу и не буду вникать в то, за деньги ли они всё это пишут, по какой-нибудь программе очередного «фонда продвижения демократии» или по «велению сердца» — и то и другое мне одинаково отвратительно.

Я просто хочу еще раз обозначить тут не новую в принципе мысль: если они так беснуются от того, что делает Страна, значит, Страна все делает правильно. И с пораженцами моей Стране всегда было не по пути.