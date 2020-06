Путин, Сирия, Украина: о чем пишет экс-советник Трампа Джон Болтон в своей книге

Книга Джона Болтона «Комната, где все произошло: мемуары из Белого Дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая содержит воспоминания экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности, вызвала гнев и неодобрение в Белом Доме. Трамп назвал книгу «собранием лжи и выдуманных историй» и даже пытался предотвратить ее выход с помощью суда.

Редакция Telegram-канала «ЧВК медиа» приводит наиболее интересные для русского читателя моменты из книги.

Горячо обсуждаемые мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона вчера поступили в продажу. О существовании книги и содержащейся в ней «взрывоопасной информации о Трампе» стало известно во время процедуры импичмента американского президента. В эпилоге Болтон пишет, что ему стало ясно, «что Трамп сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить» ее публикацию, «по крайней мере, до 2020 года, когда состоятся президентские выборы».

Несмотря на усилия администрации Трампа заблокировать выпуск предстоящих мемуаров Джона Болтона, книга вышла в свет 23 июня после того, как окружной судья США Ройс Ламберт заявил, что, по сути, он ничего не может сделать с бесчисленными копиями «Комнаты, где это происходило», которые уже несколько дней гуляют по интернету: «Как говорят в Техасе – “лошадь, кажется, вышла из стойла”».

Администрация Трампа утверждает, что книга содержит секретную информацию и потенциально может поставить под угрозу национальную безопасность США.

Украина, Байден, импичмент

Тема Украины стала одной из самых заметных за время нахождения Трампа на посту президента США. Его решение о приостановке военной помощи Киеву и давление на украинские власти с целью навредить конкуренту Трампа Джо Байдену послужило причиной для импичмента.

Болтон пишет, что Палата представителей «виновна в халатности по вопросу импичмента», потому что ее члены сосредоточились на том телефонном разговоре, в то время как это был «не единственный проступок» Трампа в политике по отношению к Украине.

Но главное здесь то, что Болтон не смог дать показания в ходе слушаний в Палате представителей так как у него было указание президента не делать этого. И данное утверждение должно было быть проверено в суде. Но Палата представителей не вызвала его в суд, потому что не хотела процесса, длящегося месяцами. Поэтому они заслушали сотрудников его аппарата, но сам он не давал показаний в Палате представителей, а сказал, что готов свидетельствовать в Сенате. Но его так и не вызвали в Сенат, потому что не вызвали вообще ни одного свидетеля.

Мольба Трампа о переизбрании в адрес Китая

Одно из самых ошеломляющих утверждений, сделанных в книге, заключается в том, что Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпиню во время встречи G20 в Японии в 2019 году и попросил китайского лидера помочь ему с переизбранием путем закупки американской сельскохозяйственной продукции.

«Трамп ошеломляюще перевел тему разговора на предстоящие президентские выборы в США, и, ссылаясь на экономические возможности Китая, умолял Си обеспечить ему победу. Он подчеркнул важность фермеров и увеличение объемов закупок сои и пшеницы Китаем по результатам выборов», – пишет Болтон.

Однако советник президента по торговле Питер отрицает сказанное Болтоном. Во время недавнего интервью CNN чиновник утверждал, что он присутствовал во время встречи китайского и американского лидеров и «никогда не слышал», чтобы такой вопрос обсуждался.

Проблемы с бюджетом НАТО

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп настойчиво критикует некоторые страны-члены НАТО за то, что они не смогли достичь целевого показателя по расходам на оборону в размере двух процентов от ВВП. В своей книге Болтон утверждает, что неясно, «понимал ли когда-либо» президент США, что обязательства в части бюджета НАТО, озвученные на саммите альянса в Кардиффе в 2014 году, касались не «взносов», а «совокупных расходов на оборону». Болтон также подробно рассказывает о телефонном разговоре Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом 2018 года, в ходе которого американский президент пообещал, что Соединенные Штаты будут вносить в бюджет альянса сумму, равную взносам Германии.

«Но заявление о том, что он уменьшит «вклад» США до уровня Германии, подразумевало, что США примерно на 75% сократят свои расходы на оборону от более чем 4% ВВП, я думаю, что он не это имел в виду», – говорится в мемуарах.

«Позднее Трамп скажет, что он думал, что на самом деле США оплачивают 100% расходов НАТО, – пишет бывший советник президента. – Откуда он взял эту цифру, неизвестно».

Жан-Клод Юнкер и обвинения в адрес Макрона

По словам Болтона, Трамп был «очень недоволен» деятельностью не только альянса, но и тогдашнего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В книге американский президент называет европейского политика «злобным человеком, отчаянно ненавидящим Соединенные Штаты». Болтон предполагает, что по мнению Трампа именно Юнкер определял бюджет НАТО.

Во время того же злополучного саммита НАТО 2018 года Трамп хотел пригрозить выходом США из альянса, если страны альянса не перестанут поддерживать строительство «Северного потока-2»

Американский президент также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «всегда разглашает содержание их разговоров». В ответ на это, по словам Болтона, Макрон «широко улыбнулся. Трамп тоже улыбнулся, глядя на Мэттиса [бывшего министра обороны США], как бы подразумевая, что он знает источник утечек на американской стороне».

Сирия

Экс-советник американского президента пишет, что Трамп сначала согласился, но потом передумал вводить дополнительные санкции против России во время обострения ситуации в Сирии в 2018 году, когда западные страны обвинили власти САР в применении химического оружия в городе Дума.

В ходе своего визита в Москву Болтон и Путин помимо прочего обсудили Сирию.

«Путин спросил – говоря о нашем желании, чтобы Иран ушел из Сирии, – кто будет реализовывать эти планы? Это был один из тех моментов, когда Путин указал на меня и попросил передать Трампу напрямую, что русским в Сирии иранцы не нужны, Россия от этого ничего не получает. У Ирана своя повестка дня, включая цели в Ливане и работу с шиитами, и с российской повесткой она не совпадает, создавая проблемы русским и Асаду. Цель России, по словам Путина, – это консолидировать Сирию и избежать хаоса наподобие афганского, в то время как у Ирана более широкие задачи», – приводит содержание беседы Болтон.

По его словам, президент Путин посвятил много времени обсуждению конкретных военных вопросов США и России в Сирии и предостерег Вашингтон от сотрудничества с сирийской оппозицией, которую, по его мнению, нельзя было бы считать верными союзниками.

Беспокойство из-за встречи Трампа с Путиным

Бывший советник по национальной безопасности также рассказал о своих опасениях по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина один на один во время саммита 2018 года в Хельсинки. Для начала Трамп специально опоздал на мероприятие и даже хотел его отменить. После саммита американский лидер, по словам Болтона, был «вымотан».

Он признается, что не хотел оставлять Трампа наедине с президентом России, так как, Путин «чётко представляет себе национальные интересы Москвы» и он беспокоился о том, что скажет американский президент, когда не будет окружен помощниками. Однако после встречи Болтон признал, что был удовлетворен ее ходом и результатами:

«Ключевым моментом было отсутствие каких-либо договоренностей, никаких уступок, никаких реальных изменений в существенной внешней политике. Я был очень рад».

Выход из ДРСМД

Президент поддержал идею о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после прихода Болтона на должность советника по нацбезопасности, хотя не до конца представлял себе суть соглашения.

Трамп «поддержал [выход из ДРСМД], однако я не был уверен относительно понимания им факта, что ДРСМД касался не ядерного оружия как такового, а только его носителей», — пишет Болтон.

Вторжение в Венесуэлу и другие детали

В книге также утверждается, что Трамп однажды сказал, что было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу. Президент также однажды заявил, что считает Венесуэлу «частью Соединенных Штатов» и оказывал давление на своих помощников, чтобы те избавились от режима президента Николаса Мадуро, пускай даже с помощью «военных вариантов».

Среди прочего в книге говорится, что Трамп был готов вмешаться в уголовные расследования, чтобы оказать личные услуги «диктаторам, которые ему нравятся». В частности, он хотел повлиять на дело, фигурантом которого стала турецкая компания, чтобы помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Трамп также не знал, что Великобритания является ядерной державой, а однажды спросил своего помощника, является ли Финляндия частью России.

Однако, многие обвинения Болтона основаны на его личных разговорах с Трампом, и эти утверждения невозможно проверить. Трамп со своей стороны заявляет, что книга состоит из лжи и выдуманных историй и назвал своего бывшего советника по национальной безопасности «чокнутым» и «лжецом».

Но в целом же главная мысль книги в том, что Трамп одержим идеей переизбрания на второй срок: