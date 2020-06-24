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Путин, Сирия, Украина: о чем пишет экс-советник Трампа Джон Болтон в своей книге

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Путин, Сирия, Украина: о чем пишет экс-советник Трампа Джон Болтон в своей книге

Книга Джона Болтона «Комната, где все произошло: мемуары из Белого Дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая содержит воспоминания экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности, вызвала гнев и неодобрение в Белом Доме. Трамп назвал книгу «собранием лжи и выдуманных историй» и даже пытался предотвратить ее выход с помощью суда.

Редакция Telegram-канала «ЧВК медиа» приводит наиболее интересные для русского читателя моменты из книги.

Горячо обсуждаемые мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона вчера поступили в продажу. О существовании книги и содержащейся в ней «взрывоопасной информации о Трампе» стало известно во время процедуры импичмента американского президента. В эпилоге Болтон пишет, что ему стало ясно, «что Трамп сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить» ее публикацию, «по крайней мере, до 2020 года, когда состоятся президентские выборы».

Несмотря на усилия администрации Трампа заблокировать выпуск предстоящих мемуаров Джона Болтона, книга вышла в свет 23 июня после того, как окружной судья США Ройс Ламберт заявил, что, по сути, он ничего не может сделать с бесчисленными копиями «Комнаты, где это происходило», которые уже несколько дней гуляют по интернету: «Как говорят в Техасе – “лошадь, кажется, вышла из стойла”».

Администрация Трампа утверждает, что книга содержит секретную информацию и потенциально может поставить под угрозу национальную безопасность США.

Украина, Байден, импичмент

Тема Украины стала одной из самых заметных за время нахождения Трампа на посту президента США. Его решение о приостановке военной помощи Киеву и давление на украинские власти с целью навредить конкуренту Трампа Джо Байдену послужило причиной для импичмента.

Путин, Сирия, Украина: о чем пишет экс-советник Трампа Джон Болтон в своей книге

Болтон пишет, что Палата представителей «виновна в халатности по вопросу импичмента», потому что ее члены сосредоточились на том телефонном разговоре, в то время как это был «не единственный проступок» Трампа в политике по отношению к Украине.

Но главное здесь то, что Болтон не смог дать показания в ходе слушаний в Палате представителей так как у него было указание президента не делать этого. И данное утверждение должно было быть проверено в суде. Но Палата представителей не вызвала его в суд, потому что не хотела процесса, длящегося месяцами. Поэтому они заслушали сотрудников его аппарата, но сам он не давал показаний в Палате представителей, а сказал, что готов свидетельствовать в Сенате. Но его так и не вызвали в Сенат, потому что не вызвали вообще ни одного свидетеля.

Мольба Трампа о переизбрании в адрес Китая

Одно из самых ошеломляющих утверждений, сделанных в книге, заключается в том, что Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпиню во время встречи G20 в Японии в 2019 году и попросил китайского лидера помочь ему с переизбранием путем закупки американской сельскохозяйственной продукции.

«Трамп ошеломляюще перевел тему разговора на предстоящие президентские выборы в США, и, ссылаясь на экономические возможности Китая, умолял Си обеспечить ему победу. Он подчеркнул важность фермеров и увеличение объемов закупок сои и пшеницы Китаем по результатам выборов», – пишет Болтон.

Однако советник президента по торговле Питер отрицает сказанное Болтоном. Во время недавнего интервью CNN чиновник утверждал, что он присутствовал во время встречи китайского и американского лидеров и «никогда не слышал», чтобы такой вопрос обсуждался.

Советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро

Проблемы с бюджетом НАТО

Ни для кого не секрет, что Дональд Трамп настойчиво критикует некоторые страны-члены НАТО за то, что они не смогли достичь целевого показателя по расходам на оборону в размере двух процентов от ВВП. В своей книге Болтон утверждает, что неясно, «понимал ли когда-либо» президент США, что обязательства в части бюджета НАТО, озвученные на саммите альянса в Кардиффе в 2014 году, касались не «взносов», а «совокупных расходов на оборону». Болтон также подробно рассказывает о телефонном разговоре Трампа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом 2018 года, в ходе которого американский президент пообещал, что Соединенные Штаты будут вносить в бюджет альянса сумму, равную взносам Германии.

«Но заявление о том, что он уменьшит «вклад» США до уровня Германии, подразумевало, что США примерно на 75% сократят свои расходы на оборону от более чем 4% ВВП, я думаю, что он не это имел в виду», – говорится в мемуарах.

«Позднее Трамп скажет, что он думал, что на самом деле США оплачивают 100% расходов НАТО, – пишет бывший советник президента. – Откуда он взял эту цифру, неизвестно».

Жан-Клод Юнкер и обвинения в адрес Макрона

По словам Болтона, Трамп был «очень недоволен» деятельностью не только альянса, но и тогдашнего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. В книге американский президент называет европейского политика «злобным человеком, отчаянно ненавидящим Соединенные Штаты». Болтон предполагает, что по мнению Трампа именно Юнкер определял бюджет НАТО.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Во время того же злополучного саммита НАТО 2018 года Трамп хотел пригрозить выходом США из альянса, если страны альянса не перестанут поддерживать строительство «Северного потока-2»

Американский президент также обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «всегда разглашает содержание их разговоров». В ответ на это, по словам Болтона, Макрон «широко улыбнулся. Трамп тоже улыбнулся, глядя на Мэттиса [бывшего министра обороны США], как бы подразумевая, что он знает источник утечек на американской стороне».

Сирия

Экс-советник американского президента пишет, что Трамп сначала согласился, но потом передумал вводить дополнительные санкции против России во время обострения ситуации в Сирии в 2018 году, когда западные страны обвинили власти САР в применении химического оружия в городе Дума.

Владимир Путин и Джон Болтон

В ходе своего визита в Москву Болтон и Путин помимо прочего обсудили Сирию.

«Путин спросил – говоря о нашем желании, чтобы Иран ушел из Сирии, – кто будет реализовывать эти планы? Это был один из тех моментов, когда Путин указал на меня и попросил передать Трампу напрямую, что русским в Сирии иранцы не нужны, Россия от этого ничего не получает. У Ирана своя повестка дня, включая цели в Ливане и работу с шиитами, и с российской повесткой она не совпадает, создавая проблемы русским и Асаду. Цель России, по словам Путина, – это консолидировать Сирию и избежать хаоса наподобие афганского, в то время как у Ирана более широкие задачи», – приводит содержание беседы Болтон.

По его словам, президент Путин посвятил много времени обсуждению конкретных военных вопросов США и России в Сирии и предостерег Вашингтон от сотрудничества с сирийской оппозицией, которую, по его мнению, нельзя было бы считать верными союзниками.

Беспокойство из-за встречи Трампа с Путиным

Бывший советник по национальной безопасности также рассказал о своих опасениях по поводу встречи Дональда Трампа и Владимира Путина один на один во время саммита 2018 года в Хельсинки. Для начала Трамп специально опоздал на мероприятие и даже хотел его отменить. После саммита американский лидер, по словам Болтона, был «вымотан».

Российский президент Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Он признается, что не хотел оставлять Трампа наедине с президентом России, так как, Путин «чётко представляет себе национальные интересы Москвы» и он беспокоился о том, что скажет американский президент, когда не будет окружен помощниками. Однако после встречи Болтон признал, что был удовлетворен ее ходом и результатами:

«Ключевым моментом было отсутствие каких-либо договоренностей, никаких уступок, никаких реальных изменений в существенной внешней политике. Я был очень рад».

Выход из ДРСМД

Президент поддержал идею о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после прихода Болтона на должность советника по нацбезопасности, хотя не до конца представлял себе суть соглашения.

Путин, Сирия, Украина: о чем пишет экс-советник Трампа Джон Болтон в своей книге

Трамп «поддержал [выход из ДРСМД], однако я не был уверен относительно понимания им факта, что ДРСМД касался не ядерного оружия как такового, а только его носителей», — пишет Болтон.

Вторжение в Венесуэлу и другие детали

В книге также утверждается, что Трамп однажды сказал, что было бы «круто» вторгнуться в Венесуэлу. Президент также однажды заявил, что считает Венесуэлу «частью Соединенных Штатов» и оказывал давление на своих помощников, чтобы те избавились от режима президента Николаса Мадуро, пускай даже с помощью «военных вариантов».

Среди прочего в книге говорится, что Трамп был готов вмешаться в уголовные расследования, чтобы оказать личные услуги «диктаторам, которые ему нравятся». В частности, он хотел повлиять на дело, фигурантом которого стала турецкая компания, чтобы помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Трамп также не знал, что Великобритания является ядерной державой, а однажды спросил своего помощника, является ли Финляндия частью России.

Президент Турции Реджеп Эрдоган с американским коллегой Дональдом Трампом

Однако, многие обвинения Болтона основаны на его личных разговорах с Трампом, и эти утверждения невозможно проверить. Трамп со своей стороны заявляет, что книга состоит из лжи и выдуманных историй и назвал своего бывшего советника по национальной безопасности «чокнутым» и «лжецом».

Но в целом же главная мысль книги в том, что Трамп одержим идеей переизбрания на второй срок:

«Я с трудом могу назвать любое значимое решение Трампа во время моего пребывания на посту, которое не было принято с учетом планов по переизбранию».

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