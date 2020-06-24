Бородина поспорила с хейтерами на миллион рублей из-за своих губ

Москва, 24 июня. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина поспорила со своими подписчиками на один миллион рублей. Новый пост появился в ее профиле в соцсети Instagram.

Она призналась, что устала от постоянных обвинений в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов. По словам Бородиной, она никогда не делала пластических операций. Подписчики телеведущей, наоборот, считают, что она сделала губы и изменила форму носа.

Ксения Бородина написала, что следит за своей внешностью, «как и любая нормальная женщина, которая себя любит».

«Вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые хейтеры, то предлагаю пари! Один миллион рублей на кону! Мы идем с вами на узи губ, и если там находят гель, то я вам один миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время свое тратить не буду», — написала Бородина.

Подписчики Бородиной продолжили настаивать на своем. Хейтеры продолжили колко высказываться по поводу внешности телеведущей.