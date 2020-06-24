Бородина поспорила с хейтерами на миллион рублей из-за своих губ

Москва, 24 июня. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина поспорила со своими подписчиками на один миллион рублей. Новый пост появился в ее профиле в соцсети Instagram.
Она призналась, что устала от постоянных обвинений в злоупотреблении услугами косметологов и пластических хирургов. По словам Бородиной, она никогда не делала пластических операций. Подписчики телеведущей, наоборот, считают, что она сделала губы и изменила форму носа.
Ксения Бородина написала, что следит за своей внешностью, «как и любая нормальная женщина, которая себя любит».
«Вопрос про губы меня одолел и поэтому, если среди вас есть смелые хейтеры, то предлагаю пари! Один миллион рублей на кону! Мы идем с вами на узи губ, и если там находят гель, то я вам один миллион, если там геля нет, то вы мне миллион рублей, за меньшие деньги время свое тратить не буду», — написала Бородина.
Подписчики Бородиной продолжили настаивать на своем. Хейтеры продолжили колко высказываться по поводу внешности телеведущей.
«Геля нет, а вот филлеры есть, филлеры УЗИ не покажет, смысл отрицать? Это и так видно, что губы сделаны», — написала lenor080381.
«Какое вранье про губы. Ведь делала же уколы. И не признается», — поддержал alisawowow.
«Я и не знала, что с возрастом губы становятся больше», — съехидничала yanarushevich.