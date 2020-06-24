Парад Победы прошел в Сирии на авиабазе Хмеймим — видео ФАН

Более тысячи военнослужащих России и Сирии приняли участие в совместном параде Победы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который прошел на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) рассказывает, как проходила торжественная церемония.

Во время парада на базе Хмеймим пешим строем прошли военные в исторической форме, офицеры управления и военнослужащие российской группировки войск, авиации, подразделений военной полиции и спецподразделения сухопутных и авиационных войск Сирии.

На параде Победы присутствовала также и бронетехника. По плацу проехали бронемобили российского производства «Тайфун» и «Тигр-М», а также ЗРК «Панцирь» и несколько видов бронетранспортеров, построенных на базе БТР-80. В рамках воздушной части над авиабазой пролетели Су-24, Су-25 и военно-транспортные самолеты Ан-30.

В качестве гостей присутствовали посол РФ в Сирии Александр Ефимов, министр обороны Сирии Али Абдулла Аюб, министр по делам президента САР Мансур Азам, а также ряд политических и военных деятелей.