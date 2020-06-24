RT Deutsch запускает российско-немецкий проект «Все мысли о войне»

Москва, 24 июня. Премьера интерактивного российско-немецкого проекта «Все мысли о войне» состоится 24 июня. Совместный проект, посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, запускает телеканал RT Deutsch.

В рамках проекта участники войны расскажут о том, как им удалось пережить и преодолеть психологическую травму самого кровопролитного военного конфликта в истории человечества. Героями проекта станут представители как российской, так и немецкой стороны.

Рассказываемые истории будут сопровождаться комментариями одного из ведущих немецких специалистов в области психологических последствий войны Беттины Альберти, передает RT.

В сообщении отмечается, что один из героев проекта хотел приехать в Россию по случаю годовщины Победы, но планы пришлось изменить из-за пандемии. Поездка отменилась, однако RT Deutsch организовал для него виртуальную экскурсию по Владимиру, где он проходил лечение в годы войны. Пожилой немец не смог сдержать слез, увидев фото советских врачей.

«Они столько много усилий приложили для нас», — сказал он.

RT Deutsch также помог осуществить мечту российского ветерана, который завершил свой боевой путь у стен Рейхстага, но не сумел оставить там победную надпись — не умел писать. Телеканал связался с немецкими представителями, чтобы надпись советского солдата наконец оказалась в стенах здания.

К сожалению, ветеран скончался через четыре дня после того, как написал свое послание. Его интервью RT Deutsch стало последним.