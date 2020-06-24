В Telegram произошла утечка данных более 40 млн пользователей. События дня. ФАН-ТВ

В Сети появились данные 40 миллионов пользователей мессенджера Telegram. Файл с внушительным списком данных весит порядка 900 мегабайт, содержит уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера. Портал «Код Дурова» проверил базу и нашел в списке номера своих сотрудников. Впрочем, пресс-служба мессенджера уверяет, что большая часть «слитых» аккаунтов уже неактуальны. 84% данных собраны до середины прошлого года, 70% аккаунтов в базе — пользователи из Ирана. И лишь оставшиеся 30% из России.

В России прошли парады Победы

Парады Великой Победы прокатились по России. Владивосток, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Петербург, Калининград — в общей сложности 28 городов в разные часы провели торжественное построение и проход войск, техники и авиации. В Москве, по традиции, мероприятие стало самым масштабным. Боевую мощь демонстрировали 13 тысяч военнослужащих, почти три сотни единиц техники. Президент России Владимир Путин напомнил, почему День Победы в нашей стране будет отмечаться несмотря ни на что.

«Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. Они заплатили за свободу Европы невосполнимую цену», — сказал Путин.

Незадолго до начала глава государства кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом и ветеранами на трибуны были приглашены лидеры иностранных государств. В частности, главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.