В Telegram произошла утечка данных более 40 млн пользователей. События дня. ФАН-ТВ

Данные 40 млн пользователей Telegram «утекли» в Сеть
В Сети появились данные 40 миллионов пользователей мессенджера Telegram. Файл с внушительным списком данных весит порядка 900 мегабайт, содержит уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера. Портал «Код Дурова» проверил базу и нашел в списке номера своих сотрудников. Впрочем, пресс-служба мессенджера уверяет, что большая часть «слитых» аккаунтов уже неактуальны. 84% данных собраны до середины прошлого года, 70% аккаунтов в базе — пользователи из Ирана. И лишь оставшиеся 30% из России.
В России прошли парады Победы
Парады Великой Победы прокатились по России. Владивосток, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Москва, Петербург, Калининград — в общей сложности 28 городов в разные часы провели торжественное построение и проход войск, техники и авиации. В Москве, по традиции, мероприятие стало самым масштабным. Боевую мощь демонстрировали 13 тысяч военнослужащих, почти три сотни единиц техники. Президент России Владимир Путин напомнил, почему День Победы в нашей стране будет отмечаться несмотря ни на что.
«Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. Они заплатили за свободу Европы невосполнимую цену», — сказал Путин.
Незадолго до начала глава государства кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом и ветеранами на трибуны были приглашены лидеры иностранных государств. В частности, главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Захарова прокомментировала заявления МИД Украины
«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — именно так, дословно высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова по поводу новых оригинальных заявлений из Киева. Немногим ранее замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василий Бондар заявил, что Россия в одностороннем порядке расторгла соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. Теперь Москва должна Киеву около ста миллионов долларов. Переводя на доступный язык — Россия должна арендовать у себя свои же территории для дислокации флота, но платить за это Украине.
Средняя зарплата в РФ за три года вырастет на ₽10 тысяч
Средняя зарплата в России по прогнозам за три грядущих года вырастет на 10 тысяч рублей. Сейчас она держится на уровне в 47,5 (47,531) тысяч рублей. В 2023 году этот показатель превысит 57,5 (57 675) тысяч. Об этом заявили в Фонде социального страхования. Именно так специалисты рассчитали проект развития. Росстат в свою очередь приводит статистику «кризисного» апреля, из которой следует, что доходы трудящихся не упали в период самых строгих ограничений. По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем вновь подрастут на 2,8%. Это прогнозы, которые строятся на основе существующей сегодня картины. Однако уже понятно, что она будет скорректирована социально-экономическими мерами и законодательными реформами. А вот как — сейчас сказать невозможно.