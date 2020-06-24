Палата представителей Ливии обратилась к Египту с просьбой пресечь агрессию Турции

Тобрук, 24 июня. Ливийский народ обратился к Египту с просьбой официально ввести свои вооруженные силы в Ливию, если это потребуется для пресечения продолжающегося вмешательства Турции. Об этом заявил председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех.

По словам представителя ливийского парламента, введение египетских войск будет в таком случае считаться законной самообороной. Он добавил, что такие меры потребуются в случае, если боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пересекут «красную линию» — то есть в случае, если бандформирования Триполи захватят Сирт, расположенный восточнее Триполи.

«В случае взятия Сирта силами ПНС мы попросим египетские вооруженные силы нам помочь», — подчеркнул Агила Салех.

Этот населенный пункт является стратегически важной точкой, поэтому бандформирования ПНС предпринимают регулярные попытки захватить его. Это позволит ПНС заполучить под свой контроль крупнейшие нефтяные месторождения и ключевые объекты энергетической инфраструктуры в регионе.

Кроме того, в Палате представителей Ливии заявили о том, что Анкара переправила на ливийскую территорию, захваченную бандитами ПНС, уже свыше 15 тысяч наемников, завербованных турками в сирийском Идлибе. Все они являются выходцами из таких организаций, как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1 (деятельность всех трех террористических группировок запрещена в РФ). Присутствие радикальных исламистов в североафриканской стране угрожает безопасности мирного ливийского населения, на что неоднократно обращали внимание международное сообщество и Совбез ООН.

«Группировки в Триполи должны быть распущены добровольно или силой и переданы компетентным органам безопасности», — добавил председатель Палаты представителей.

Также Агила Салех напомнил, что ливийский парламент в Тобруке является единственным органом государственной власти, избранным населением страны и представляющим интересы всего ливийского народа.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Египет внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве и готов воспрепятствовать агрессии Турции, которая своими действиями провоцирует эскалацию напряженности во всем Североафриканском регионе и продолжение кровопролития в Ливии.

Напомним, главарь поддерживаемого Турцией ПНС Файез Саррадж отверг предложенную Египтом «Каирскую декларацию» по мирному политическому урегулированию ливийского кризиса. Эта инициатива была поддержана рядом ведущих мировых держав, в том числе Россией, США, Францией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, а также Европейским союзом и Лигой арабских государств. Тем не менее Анкара продолжает оказывать военную поддержку террористам в Триполи, препятствуя возвращению мира в Ливию.

1 Организация запрещена на территории РФ.