Москва, 24 июня. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России идет на спад.

«Всплеск в России уже идет на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла», — пояснил министр.

Он также добавил, что к настоящему моменту в четырех регионах РФ сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 9,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 477 тысяч человек.

В России зафиксировано более 606 тысяч случаев, 8,5 тысячи человек умерли. Более 368 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.