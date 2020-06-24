Глава МВД ПНС решил избавиться от неугодных ему боевиков при помощи Турции

Триполи, 24 июня. Главарь «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага предоставил турецким властям список членов незаконных вооруженных формирований, подконтрольных ПНС, от которых он хочет избавиться. Об этом сообщает ливийский новостной аккаунт в соцсети Facebook.

Авторы публикации отмечают, что одиозный «чиновник» триполитанского режима Файеза Сарраджа хочет убрать не менее 34 боевиков, входящих в несколько различных вооруженных группировок из Триполи, аз-Завии, Сабраты, Сурмана и Зувара. Очевидно, что сам Башага не хочет быть причастным к этому, в связи с чем обратился за помощью к турецким интервентам, поддерживающим ПНС Ливии.

Отметим, Фатхи Башага тесно связан с боевиками запрещенных в России террористических группировок, таких как «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (деятельность обеих террористических организаций запрещена в РФ). Именно благодаря этому нынешний глава «МВД» ПНС ранее сформировал альянс «Силы обороны Триполи», и выстроил свою карьеру, став одним из наиболее влиятельных бандитов сначала в Мисурате, а потом и в ливийской столице.

Тем не менее, скандальный «министр» неоднократно прибегал к диверсиям, чтобы еще более укрепить свою власть. Так, он даже задействовал террориста-смертника для подрыва в здании МИД ПНС в декабре 2018 года, чтобы взвалить вину за этот теракт на другие силовые структуры и бандформирования, которые ему неподконтрольны.

Напомним, одна из группировок «Специальные силы сдерживания» (RADA) незаконно удерживает российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в частной тюрьме «Митига». Боевики террориста Абд аль-Рауфа Карры, связанного с «Аль-Каидой», издеваются над заключенными, применяют пытки — в том числе и в отношении россиян. При этом с самого момента похищения бандитами сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в мае прошлого года, так называемое Правительство национального согласия Ливии так и не предъявило никаких официальных обвинений.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) подробно рассказывало о пути становления главаря «МВД» ПНС Фатхи Башаги и его связях с террористами и западными спецслужбами. Также один из бывших узников «Митиги» Раджаб Макрахи обратился недавно в Африканский суд, чтобы привлечь к ответственности боевиков, лишивших его глаза, и присутствовавших при этом Башагу и Карру.

1 Организация запрещена на территории РФ.