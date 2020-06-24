Вучич назвал Шойгу большим другом Сербии

Москва, 24 июня. Президент Сербии Александар Вучич назвал министра обороны РФ Сергея Шойгу другом своей страны. Фотографию с соответствующей подписью глава государства опубликовал в Instagram 24 июня.

Напомним, что в Москве в этот день проходил парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В столицу по приглашению российской стороны приехали также президенты Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана.

Сербский лидер после мероприятия тепло пообщался с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу. Вучич опубликовал несколько фотографий, где он пожал руку министру, а затем крепко обнял его.

«С большим другом Сербии, министром обороны Сергеем Шойгу», — так прокомментировал свою встречу сербский президент.

Напомним, что в своем выступлении президент Владимир Путин подчеркнул роль разных народов СССР, а также союзников в разгроме нацистов. Он напомнил, что советский народ своими трудом и подвигами помогал и в освобождении Европы. Глава государства также призвал беречь историю от фальсификаций.