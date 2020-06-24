Депутаты Саратовской областной думы устроили потасовку

Саратов, 24 июня. Фракция партии «Единая Россия» в Саратовской областной думы намерена обратиться в МВД и мандатную комиссию из-за потасовки с депутатами от других политических сил. Об этом сообщил глава фракции Иван Дзюбан.

Заседание регионального парламента затянулось на 12 часов и закончилось дракой. Председатель мандатной комиссии Николай Бушуев озвучивал решение о нарушении депутатской этики единороссом Дмитрием Чернышевским и коммунистом Николаем Бондаренко.

Бондаренко снимал происходящее на телефон, что не понравилось депутату от «Единой России» Анатолию Ципящуку, который бросил в оппонента бутылку с водой. Многие парламентарии уверены, что Бондаренко сам спровоцировал конфликт.

«Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома», — отметил Дзюбан.

С его мнением согласился и глава фракции ЛПДР Дмитрий Пьяных, прокомментировавший происшествие в своем Telegram-канале.