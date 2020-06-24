Москва, 24 июня. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не смог принять участия в параде в Москве, так как у двух членов его делегации был выявлен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Члены киргизской делегации сдали тесты на коронавирус после прибытия в российскую столицу. При этом у двух членов президентской делегации был диагностирован коронавирус. Инфекция была выявлена у главы отдела внешней политики аппарата президента Киргизии Данияра Сыдыкова, а также у одного из охранников.

«Президент Киргизии решил воздержаться от участия в параде. Его участие было бы расценено как безответственность по отношению к другим», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 9,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 477 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 606 тысяч случаев, 8,5 тысячи человек скончались. Более 368 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.