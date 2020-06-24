Асад продолжает борьбу с терроризмом, зачищая схроны вооружения в Дамаске

Дамаск, 24 июня. Бойцы Сирийской Арабской Армии вместе с местными жителями провели специальную операцию по обнаружению и зачистке схронов вооружения террористов на освобожденных территориях в провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

Как отмечается, в рамках кампании правительства Сирии во главе с Башаром Асадом по зачистке тайников вооруженных боевиков на территории страны, подразделения сирийской армии регулярно проводят подобные операции.

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الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر ومعدات طبية وأدوية بعضها غربي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية pic.twitter.com/sfqHUXHmhW — سانا عاجل (@SanaAjel) June 23, 2020

По заявлению официальных представителей сирийской армии, в ходе проведенной в провинции Дамаск спецоперации были обнаружены десятки ящиков с патронами и различным вооружением. Согласно маркировкам, многие автоматические и снайперские винтовки, как и гранаты, были произведены в США.

Кроме огнестрельного оружия в тайнике террористов было найдено медицинское оборудование и лекарственные препараты.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Сирии обнаружили схрон вооружения террористов в деревне Аль-Рафид в сельской местности провинции Эль-Кунейтра. Тогда некоторые вооружение также было западного производства.