Летучая рассказала о безопасности на участках для голосования по поправкам в конституцию

Москва, 24 июня. Известная телеведущая Елена Летучая выяснила, как будет обеспечиваться безопасность на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Для своего ролика, опубликованного на YouTube, она побеседовала с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой и с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Для начала Летучая попробовала разобраться, когда именно будет проходить голосование.

«Голосование, помимо 1 июля, еще в шесть предшествующих дней, начиная с 25 июня. Все те, кто подал заявление заранее, и они высказали пожелания, их приписали к какому-то участку. Они могут прийти на этот участок не только 1 июля, но в любой из этих дней, начиная с 25 [июня]», — рассказала Памфилова.

Ведущая отметила, что эта мера позволит исключить скопление людей в одном помещении. Также глава ЦИК продемонстрировала Летучей, как будет выглядеть безопасное голосование.

Процесс организуют следующим образом — сначала гражданин встает на дезинфицирующий коврик, затем волонтер измеряет избирателю температуру. Если все в порядке, голосующему выдадут индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки и ручка. Памфилова уточнила, что все предметы из этого набора проголосовавший заберет с собой. Кроме того, перед входом на участок гражданин должен обработать руки санитайзером.

«Готовится сам избирательный участок. Это режим дезинфекции: все протирается, моется, чистится с определенной регулярностью, есть специальное устройство для обеззараживания воздуха. За этим всем постоянно ведется контроль», — рассказала о мерах безопасности Анна Попова.

Надев маску и перчатки, избиратель должен подойти к члену избирательной комиссии и продемонстрировать паспорт, приспустив при этом маску. Затем гражданин расписывается, получает бюллетень и проходит в кабинку.

«Кабинки избирательные развернуты к стене, но они без дверцы, то есть не придется прикасаться ни к одному предмету», — отметила глава Роспотребнадзора.

Также Попова сообщила, что все члены комиссий и наблюдатели весь день будут носить маски и перчатки. Помимо этого, на участке обеспечат соблюдение дистанции 1,5–2 метра между людьми. Элла Памфилова обратила внимание Летучей на одно из главных правил безопасного голосования.

«У нас ни в коем случае не пересекаются те, кто приходит и те, кто уходит», — подчеркнула глава ЦИК.

«Обязательная поточность. Человек в одну дверь входит в избирательный участок и, не возвращаясь назад, дальше выходит», — подтвердила Попова.

В финале ролика Елена Летучая высоко оценила предпринимаемые меры.