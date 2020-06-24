Иммунолог объяснила, как ношение масок поможет победить коронавирус

Москва, 24 июня. Россиянам пока рано расслабляться, потому что угроза заражения коронавирусной инфекцией не исчезла. Горожане не должны терять бдительность, несмотря на то, что в большинстве регионов страны ослаблены ограничительные меры. Иммунолог Надежда Логина предостерегла россиян от бесцельных прогулок и поездок на шашлыки.

Специалист заявила, что на данном этапе необходимо строго соблюдать масочный режим. Это связано с тем, что медицина пока не имеет эффективного лекарства для лечения и профилактики опасной коронавирусной инфекции.

«Поэтому единственный путь не заразиться – это не допустить проникновение вируса в организм через органы дыхания, кожу и слизистую глаз», — считает врач.

Она напомнила, что коронавирус несет угрозу для граждан любого возраста, а не только для пожилых людей. Самоизоляция позволяет ограничить себя от заразы и минимизировать любые риски заражения. Она уверена, что сегодня мы должны максимально сосредоточиться на сохранении своего здоровья и своих близких, передает «Слово и Дело».

«Режима самоизоляции стоит придерживаться всем, потому что любой человек, который даже не перенесет инфекцию в тяжелой форме, а в бессимптомном виде – он является источником заражения. Вирус не может существовать в природе без организма человека или животного», — считает эксперт.

Ношение средств индивидуальной защиты является главным оружием в борьбе с коронавирусом. Не стоит пренебрегать простыми правилами и мерами безопасности.