От Владивостока до Калининграда. Парад Победы прошел в России

Юбилейный парад Победы прошел по всей России — от Владивостока и до Калининграда. Как это было, показали и обсудили в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило небольшой обзор.

Торжественный парад, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был сдвинут с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Новую дату, 24 июня, выбрали не случайно — именно в этот день в 1945 году по Красной площади в Москве прошел парад советских воинов — победителей фашизма.

«24 июня 1945 года прошел легендарный парад-триумф. Принял решение о его проведении Иосиф Сталин: подготовил приказ, указал, что нужно провести особый парад, в котором будут участвовать представители всех фронтов», — напомнил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

В распоряжении Медиагруппы «Патриот» оказались кадры с сегодняшнего парада из 11 городов России и столицы Донецкой Народной Республики.

Легендарный Т-34

Праздничный парад во Владивостоке прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции — увидеть торжественное мероприятие можно было онлайн. По центральной площади города прошли 1,5 тысячи военнослужащих флота, авиации, береговых войск.

Колонну военной техники во Владивостоке возглавил легендарный танк Т-34, который участвовал в Сталинградской битве. Эта боевая машина была основным танком Красной армии до 1944 года, пока на смену ей не пришел модифицированный Т-34-85.

Военный корреспондент ФАН Сергей Чемеков напомнил, что последняя модификация этого танка до сих пор состоит на вооружении некоторых стран.

«Этот танк используется до сих пор в некоторых государствах. Их мало, конечно, но они есть и воюют», — отметил журналист.

«Дед Победы» Алексей Кужильный

На юбилейном параде в Москве в этом году присутствует герой специального проекта Федерального агентства новостей «Дед Победы», ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный. Последние 75 лет он мечтал снова попасть на парад в столице России. 24 июня 1945 года Кужильный прошел по Красной площади в рядах победителей и выбросил штандарты поверженных фашистов.

Сегодня мечта ветерана сбылась. Алексею Кужильному удалось приехать из Ясиноватой (ДНР) в Москву. О том, что происходит на Красной площади, сообщила корреспондент ФАН Евгения Авраменко с места событий.

«Ветераны, в основном, сосредоточены на центральной трибуне, в том числе Алексей Кужильный. Остальные, по возможности, сидят в масках и на удалении друг от друга», — сказала журналистка в эфире пресс-центра.

Калининград

Во Владивостоке парад прошел с ограниченным числом зрителей: доступ на площадь Победы был ограничен до 300 человек, а ветераны на мероприятии не присутствовали из-за рисков COVID-19.

Во главе механизированной колонны в Калининграде также прошел Т-34. Воздушную часть парада провела авиация Балтийского флота: порядка 20 самолетов и вертолетов.