В Донецке состоялся парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за Москвой из-за пандемии коронавируса руководство республики приняло решение перенести парад на 24 июня – на годовщину проведения Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Парад начался в 9.00 – под музыку военных маршей начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков объехал парадные расчеты. После с праздничной трибуны выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«Три четверти века назад триумфальной победой советского солдата завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Позорное, сокрушительное поражение армии Третьего рейха, поставившей на колени пол-Европы, стало возможным исключительно благодаря единству, сплоченности и мужественным усилиям жителей Большой страны», — сказал Пушилин.

Он отметил, что победа над немецким нацизмом далась высокой ценой, а жители Донбасса внесли в нее свой достойный вклад.

«456 тысяч уроженцев бывшей Донецкой области сражались против фашистов в годы Великой Отечественной войны, 275 наших земляков удостоились звания Героя Советского Союза. В 1941 году три стрелковых дивизии – 383-я, 393-я и 395-я – под названием «шахтерские» ушли на фронт, приблизив крах захватнических планов Гитлера. 1418 дней продлилась немецко-фашистская оккупация шахтерского края. Это время ознаменовалось колоссальной по масштабу освободительной борьбой. В 1943 году многонациональная Красная армия в ожесточенных кровопролитных боях очистила Донбасс от нацистской нечисти», — напомнил глава ДНР.

По словам Дениса Пушилина, жители Донбасса сумели доказать, что достойны великого подвига народа-освободителя.

«Мы ни на минуту не прекращаем ковать свою собственную победу. Сегодня в юбилейном параде примут участие те, кто защищает нашу родную землю, приближает заветный день нашей победы. Она неминуема, потому что сегодня, как и три четверти века назад, справедливость и правда на нашей стороне», — убежден глава ДНР.

В этом году в параде Победы традиционно приняли участие военнослужащие подразделений ДНР, которые уже седьмой год защищают независимость республики на фронте. В их числе расчеты Управления Народной милиции ДНР, Первого Славянского гвардейского отряда, Третьего Гвардейского Горловского отряда, Пятого отдельного отряда имени Александра Захарченко, а также курсанты военных училищ и юнармейцы. Одним из нововведений парада 2020 года стало участие в нем военнослужащих, одетых в форму подразделений Красной армии и флота времен Великой Отечественной.

Традиционно в параде Победы принимала участие и военная техника, которую возглавила техника времен Великой Отечественной войны — танк Т-34, мотоциклы «Днепр К-750» и боевая машина БМ-13 «Катюша».

Парадные расчеты современной военной техники также прошли сегодня по главной улице Донецка, в том числе танковые войска ДНР, боевая техника подразделений артиллерии и реактивные системы залпового огня «Град».

Впервые в параде Победы приняли участие пусковые установки с беспилотными летательными аппаратами, перехваченными у противника при помощи системы «Террикон М1», разработанной в ДНР.

Парад Победы проходил с участием зрителей, которые принесли с собой флаги, цветы, а некоторые и фотографии воевавших родственников. На вопрос о значимости Дня Победы дончане, как правило, отвечают, что всегда праздновали его. Однако после начала современных боевых действий на Донбассе стали относиться к этому празднику с еще большим теплом и пониманием, осознав всю тяжесть и суровость военных лет и поняв, насколько дорогой ценой далась Победа.