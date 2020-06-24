Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Москва, 24 июня. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не считает необходимым проводить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рок-музыкант признался, что лично ему парад Победы не кажется нужным. Макаревич рассказал, что получал удовольствие от парада в детстве, потому что жил недалеко от места подготовки парада.

«Мне лично [парад] не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет. Я в детстве выходил на набережную, смотрел, как танки готовятся», — заявил Макаревич в комментарии kp.ru.

Музыкант добавил, что уехал из столицы и находится в Астрахани, пишет «Царьград».

В среду, 24 июня, на Красной площади состоялся парад Победы. Традиционно парад проводится 9 мая, однако в этом году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Дата проведения была выбрана не случайно, именно 24 июня прошел исторический Парад Победы 1945 года. Помимо российских военных, участие в параде приняли представители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Китая, Туркменистана, Сербии, Узбекистана и Казахстана.