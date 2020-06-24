Сестра Фриске похвасталась набитой на ягодице татуировкой

Москва, 24 июня. Сестра покойной российской певицы Жанны Фриске Наталья решила разнообразить свою жизнь, устав от самоизоляции. В Instagram девушка выложила кадры, как ей набивают на интересном месте новую татуировку.

Ее ягодицу и бедро украсило изображение тигра. Знаменитость призналась, что идею вынашивала два года. Процесс занял долгие часы, но ради красоты она смогла выдержать нелегкое испытание.

«Восемь часов слез. Ну конечно не все восемь, но первые четыре часа было норм, но потом уже лезла на стену, не ожидала, что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать», — поделилась Фриске.

Звезда обрадовалась новой татуировке уже в процессе нанесения рисунка. Изображенная на нем хищная кошка выглядывает из зарослей травы и цветов, передает издание «Дни.ру».

«Когда видишь результат, забываешь сразу все что было. И не надо сейчас меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет», — предупредила своих подписчиков знаменитость.

Ранее Наталья Фриске откорректировала форму своих губ. Об этой процедуре девушка задумывалась уже давно и также показала результат операции своим фолловерам.