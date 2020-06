Сестра Фриске похвасталась набитой на ягодице татуировкой

2 года вынашивала эту идею, и наконец-то мой тигр ???? у меня на ноге???????? @voinatattoo Лёха делает мне уже 3 татуировку, и сомнений не было, что он нарисует крутой эскиз. Он прям прочитал мои мылили. 8 часов слез ???? ну конечно не все 8)) первые 4 часа было норм, но потом уже лезла на стену???????? не ожидала что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать???? но @voinatattoo меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы, иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли???????????? но, когда видишь результат, забываешь сразу все что было) и не надо щас меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет???????? @voinatattoo спасибо тебе огромное???????? за то, что терпел вчера мои крики???????????? #тату #татутигр #тигр#мордатигратату

A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Jun 24, 2020 at 1:45am PDT