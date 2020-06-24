Москва, 24 июня. Испытания вакцины против коронавирусной инфекции в России проходят в штатном режиме. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — сказал Мурашко.

Он также добавил, что в испытаниях вакцины принимают участие добровольцы. Первый этап испытаний будет завершен в ближайший месяц.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 9,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 477 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 606 тысяч случаев, 8,5 тысячи человек умерли. Более 368 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.