Археологи обнаружили древнейший таинственный артефакт. ФАН-ТВ

Петроглиф возрастом около 2 000 лет нашли в мексиканском штате Колима. Он представляет собой карту местности древней Мезоамерики.

Булыжник, который достигает в длину почти два метра, по мнению археологов, содержит географические особенности региона и примитивные формы письма и коммуникации. По мнению ученых, данный артефакт прольет свет на жизнь племен, ранее населявших эту территорию.

«Этот элемент является вулканическим камнем. На его поверхность нанесен иконографический рисунок, который показывает определенные аспекты жизненного уклада доиспанских групп в регионе Колима», — рассказал археолог Рафаэль Платас.

Археологи полагают, что люди, которые нанесли эти изображения, относятся к временам ольмекской цивилизации, располагавшейся на побережье Мексиканского залива. Найденные изображения и камни свидетельствуют, что у племен существовала идея интерпретации и регистрации географических аспектов.

«Изображения представляют собой топографию региона. Изображения высечены с помощью истертых линий и с использованием различных шлифовальных техник, которые применялись в то время. Они изображают ручьи, каналы, реки, а также в камнях есть небольшие отверстия, которые изображают сообщества», — поделился археолог.

Подобные петроглифы называют «камнями-картами». Их основная задача — оставлять информацию о том, кто обрабатывал землю, как для людей того времени, так и будущих поколений.

«Из-за износа и определенной техники нанесения гравировки, мы относим эти изображения к местным группам, которые проживали на этой территории около 250 года до нашей эры. Это совпадает с поздним возрастом групп ольмеков в Мезоамерике», — отметил Рафаэль.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) сейчас работает с владельцами земли и местными муниципальными властями, чтобы сделать камни достоянием общественности.