Принц Гарри вернулся в Лондон без Меган Маркл и сына

Лондон, 24 июня. Принца Гарри заметили в аэропорту Лондона в сопровождении двух охранников, но без супруги Меган Маркл и сына Арчи.

Как сообщил журнал Gala, принц вылетел из Лос-Анджелеса 20 июня и приземлился в аэропорту Фарнборо недалеко от Лондона. По словам очевидцев, принц взял с собой минимум вещей, видимо, не планируя задерживаться на родине.

Внук королевы Елизаветы II прилетел на частном самолете, несмотря на официальную позицию пары против подобного способа передвижения из-за загрязнения окружающей среды.

По информации журнала, член королевской семья прибыл в Великобританию, чтобы решить визовый вопрос ― принц не может оставаться в другой стране более 90 дней. Супруги планировали зарегистрировать благотворительный фонд и получить вид на жительство, однако протесты разрушили их планы.

Ранее Маркл нарушила запрет Елизаветы ІІ на использование королевских титулов. Меган направила письмо лондонскому фонду StreetGames. При этом послание было подписано принцем Гарри и Меган Маркл. Подпись выглядела как две сплетенные заглавные буквы их имен, увенчанные короной. Использование данной подписи после отречения от королевских титулов нарушает требования королевы, что вызвало бурю негодования со стороны британцев.

Напомним, в середине января принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали заявление, которое повергло в шок жителей Великобритании. Гарри и Меган объявили о сложении монарших обязанностей, после чего переехали в Канаду подальше от королевских протоколов.