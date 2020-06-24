Превращенные в манкуртов американцы пошли по пути Украины. Колонка Голоса Мордора

Тут намедни на американском канале Fox News прозвучала необычайно здравая мысль: с народом, позволившим свергнуть своих героев, можно делать что угодно.

Что это? Прозрение? Я вас разочарую. Вовсе нет. Никто не прозрел. Просто прилетело обратно то, что без устали десятилетиями навязывалось другим странам и народам. Не избежала этого и Россия, но вовремя одумалась. Великий Чингиз Айтматов написал в одном своем романе о манкуртах. Это взятые в плен люди, превращенные в рабских существ и полностью потерявшие память. Подходит практически идеально.

Разница лишь в том, что новых манкуртов совершенно не обязательно брать в плен. Есть другие, более дешевые методы, при которых не нужно использовать войска, осуществлять прямую оккупацию территорий. Для того, чтобы покорить и манкуртизировать какой-либо народ, ему достаточно всего лишь принести «свободу и демократию». Сделать это можно по-разному. Технологии отработаны уже давно, да и постоянно развиваются. Агенты влияния, различные «гуманитарные» организации и программы, обучение избранной молодежи из этих стран в разнообразных йелях и гарвардах, зачастую не по основной учебной программе, для своих, а на каких-то особых курсах, созданных специально для этих целей. Громко же звучит «Я учился в Йеле», да? И какая разница, чему ты там учился?

И конечно же, «оппозиция». Та самая, которая вовсе не желает процветания своей стране, а заботится лишь об интересах хозяев, которые сытно кормят ее жирными грантами. Денег на все это никогда не жалели. Только для «демократизации» Украины, по собственным признаниям демократизаторов, было потрачено пять миллиардов долларов. И на самом деле было плевать, что на Украине демократия существовала и так, менялись партии в парламенте и президенты. Это была неправильная демократия, потому что она не находилась под полным контролем хозяев из США.

А еще один из самых главных методов оккупировать страну без войны — вот то самое — превратить людей в манкуртов. Собственно, успешное выполнение этой части плана есть гарантия того, что все получится. Вот на Украине это успели сделать лишь частично, но тем не менее все выгорело. И в прямом, и в переносном смыслах. Главное — убедить народ, что он веками жил неправильно, чтобы он отказался от собственной истории, предал забвению свою память. И конечно же, для этого необходимо крушить памятники. Памятник — часть истории. Истории зачастую неоднозначной. Собственно, наверное, нет в мире стран с идеальной историей. Всегда есть то, чем можно гордиться, и есть то, за что нужно испытывать стыд.

Уничтожь памятники — и дети перестанут спрашивать у родителей, кто это там стоит, что он сделал и когда жил. Уничтожь памятники — и учебник по истории твоего народа превратится в пару убогих страничек. Что, собственно, и требуется. И вот внезапно оказывается, что подобное происходит и у тебя самого дома. Все памятники плохие, все поставлены каким-то моральным уродам. Оказывается, что вся история твоей страны — сплошной кровавый ад, за который необходимо испытывать стыд. И мало того, всем тем людям, которые веками творили этот самый кошмар, еще и памятники стоят.

Ну что тут можно сказать? Приятного аппетита. Откушайте того блюда, которым без устали и стеснения потчевали многие народы мира. Я сомневаюсь, что вы что-то поймете, может, только единицы из вас, как тот обозреватель с ТВ-канала Fox, но, по крайней мере, мы сможем насладиться иронией и гримасой истории. И даже это дорогого стоит.