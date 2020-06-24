Онищенко назвал трибуну на параде Победы в Москве самым безопасным местом в мире

Москва, 24 июня. Красная площадь является самым безопасным местом не только в России, но и в мире, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, все присутствовавшие на параде Победы в Москве ветераны прошли двухнедельный карантин, потому не стоит опасаться вспышки коронавирусной инфекции.

«Самое безопасное место в РФ и на планете — это здесь, самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все, кто будет на первой трибуне, проверены, ребята все были в изоляции», — сказал Онищенко, также приехавший на парад в числе гостей.

Напомним, в этом году парад Победы было решено провести не 9 мая, а 24 июня. Примечательно, что в этот день прошел исторический Парад Победы 1945 года. Причиной переноса стала пандемия коронавируса.