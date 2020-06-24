Коронавирус, 24 июня: ситуация в РФ по регионам, угроза в мире нарастает, осложнения COVID

За минувшие сутки на 24 июня в России зарегистрировано 7176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных заражений достигло 606 881. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с пандемией COVID-19 в России.

Число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев заражения и составило 12 393 человека. Общее число излечившихся в России составляет 368 822 человека.

За сутки в России зафиксировано 154 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в РФ зафиксировано 8513 летальных исходов.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в 84 регионах РФ. Лидерство держит Москва — в столице зарегистрировано 811 случаев заболевания. «Серебро» и «бронза» у Московской области (507) и Ханты-Мансийского АО (323).

В Санкт-Петербурге 218 случаев заражения, в Нижегородской области — 207, в Воронежской —198, в Иркутской — 193, в Челябинской — 185, в Свердловской 181, в Красноярском крае — 154.

Как сообщили в оперативном штабе, 31,6% выявленных за сутки вирусоносителей не имели клинических проявлений заболевания.

Ситуация в мире: угроза нарастает

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена, что в мире нарастает количество новых заражений коронавирусом. За последние сутки на планете зафиксировано более 183 тысяч заболевших, из них более 50 тысяч приходится на Бразилию, где всего заболели более миллиона человек. Высок уровень заболеваемости и в США.

О начале второй волны пандемии заявила Южная Корея, увеличение количества подтвержденных случаев COVID-19 фиксирует Израиль, о возможности новой эпидемической волны предупреждает Германия.

В связи с этим, по данным СМИ, страны Евросоюза рассматривают возможность продлить запрет въезда на свою территорию для граждан США, России и Бразилии, где фиксируется высокий уровень заболеваемости.

Также появилась информация, что на теннисном турнире, организованном Новаком Джоковичем, COVID-19 выявлен у нескольких спортсменов и тренеров. Проблемы, связанные с коронавирусом, фиксируются и на возобновившемся чемпионате России по футболу, что уже привело к отмене одного матча и скандалу на другом.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире число зафиксированных случаев заражения COVID-19 превысило девять миллионов человек, из которых 4,4 млн выздоровели, около 470 тысяч — скончались.

Основным очагом распространения инфекции сегодня является Латинская Америка, в первую очередь Бразилия, также стремительно растет число заражений в Индии и Пакистане.

Последствия перенесенного COVID-19

Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут остаться на всю жизнь, заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании. По данным британских медиков, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может в дальнейшем всю жизнь страдать от тяжелых осложнений, в том числе деструкции легких, хронической усталости, психологических расстройств и даже психических заболеваний, пишет The Daily Telegraph.

Помимо этого, ученые считают, что коронавирус может вызвать повреждение мозга, повышающее риск развития болезни Альцгеймера.