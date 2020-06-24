Валерий Меладзе назвал «фатальной» свадьбу с экс-солисткой «ВИА Гры»

Москва, 24 июня. Популярный певец Валерий Меладзе не считает случайным тот факт, что он и его брат — продюсер Константин Меладзе — женаты на бывших солистках группы «ВИА Гра». По мнению артиста, эти романтические отношения являются интересным поворотом судьбы.

Напомним, Валерий Меладзе состоит в паре с Альбиной Джанабаевой — они расписались в 2014 году после того, как певец развелся с первой женой. Супруги воспитывают двоих детей. Константин Меладзе на данный момент женат на другой экс-солистке «ВИА Гры» — Вере Брежневой. По слухам, отношения братьев Меладзе с их нынешними женами начались еще тогда, когда и Константин, и Валерий были связаны узами брака с другими женщинами.

«Конечно, что-то фатальное в этом есть. Причем и Альбина, и Вера попали в группу, казалось бы, случайно, но и в том, и в другом случае это повлекло за собой достаточно серьезное продолжение», — сказал Валерий Меладзе в интервью «Московскому комсомольцу», комментируя удивительное совпадение в их с братом жизни.

По словам певца, он обычно анализирует подобные события постфактум. Как подчеркнул Валерий Меладзе, никто не планировал заранее, что он и его брат женятся на солистках поп-коллектива.

Ранее дочь Валерия Меладзе от первого брака рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Инга, которая занимается дизайном украшений, отметила, что редко видится с супругой своего дяди, так как обе они часто бывают в разъездах.