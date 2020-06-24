Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске за 30 тысяч рублей

Москва, 24 июня. Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин стал мишенью для шуток телеведущего Ивана Урганта во время телепередачи. Поводом стала купленная спортсменом защитная маска из крокодиловой кожи, которая стоит почти 30 тысяч рублей.

Отметим, что своей покупкой футболист похвастался сам, опубликовав фотографию.

«Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов», — сказал юморист.

Он считает, что Кокорин мог просто приделать лямки к своим мокасинам.

Коллега юмориста Дмитрий Хрусталев постарался защитить футболиста, подчеркнув, что тот правильно соблюдает рекомендации, меняя маску каждые два часа.

Далее два ведущих отметили, что в Москве камеры теперь могут распознавать лица даже в масках. Ургант выразил мнение, что если захочется подраться в кафе, то стоит помнить, что не поможет даже маска из крокодила.

Напомним, что ранее Иван Ургант предложил десантникам идею, как можно ответить оскорбившему их творчеством Филиппу Киркорову. Он считает, что 2 августа нужно объявить бойкот песням «отечественного короля поп-музыки».