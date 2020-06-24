Экономист объяснил, почему вклады в рублях выгоднее покупки иностранной валюты

Москва, 24 июня. Риски, связанные с падением рубля, исчезли, поэтому россияне стали возвращать валюту в банки. Об этом заявил инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В интервью изданию «Экономика сегодня» эксперт пояснил, что пока об устойчивой тенденции говорить рано, но констатировал снижение панических настроений соотечественников.

«Кроме того, банки на волне кризиса стали предлагать более привлекательные условия по вкладам в валюте – например, в долларах. Кредитные учреждения столкнулись с острой потребностью в фондировании, и всячески подталкивают клиентов к тому, чтобы те вернулись к валютным вкладам», — отметил Нигматуллин.

Многие россияне в условиях пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на нефть принялись закупать иностранную валюту. По словам специалиста, такой подход не является рациональным, поскольку действия властей не позволяют рублю обесцениться. При этом рублевые вклады в долгосрочной перспективе более выгодны из-за высоких процентных вкладов.