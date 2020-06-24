Экс-глава МИД Египта заявил, что турецкая военная интервенция — основа кризиса в Ливии

Каир, 24 июня. Турецкое вмешательство в Ливию путем переброски оружия и сирийских наемников является основой ливийского кризиса. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Египта Мухаммад Араби, сообщает арабский информационный портал Libya 24.

По словам экс-чиновника, резолюции глав внешнеполитических ведомств ЛАГ по Ливии «несут сильное послание тем, кто вмешивается в дела арабских стран». Мухаммад Араби убежден, что настало время «для эффективного и сильного присутствия», чтобы окончательно разрешить ливийский кризис.

В заключение бывший министр иностранных дел Египта отметил крайне важным тот факт, что представители МИД арабских государств согласовали свою позицию со всеми сторонами.

Ранее Египет вместе с Временным правительством Ливии разработали «Каирскую декларацию», суть которой заключается в установлении перемирия между силами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армии (ЛНА) в регионе, а также режима тишины. Египетскую инициативу поддержали в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Франции, Бахрейне и странах арабского мира.

Вместе с этим Турция и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отвергли положения «Каирской декларации», тем самым отказавшись от мирного урегулирования ливийского кризиса.

Федеральное агентство новостей (ФАН) ранее со ссылкой на официального спикера ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари сообщало о новых поставках оружия и боевиков в Триполи из Турции, несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19. По словам Мисмари, в период с 9 по 10 апреля турецкое судно доставило в порт Триполи 1500 террористов.

Кроме того, Турция организовала тренировочные лагеря для потенциальных наемников вдоль границы — один из них был создан бригадой Сирийской национальной армии (СНА) «Фейлак аш-Шам» к северу от Алеппо. Отметим, турецкие вербовщики привлекают к участию в сражениях против ЛНА в Ливии несовершеннолетних, манипулируя бедностью и обещая ежемесячную зарплату в 2000 долларов США.