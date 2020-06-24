Собчак отреагировала на слухи о новой возлюбленной Харламова

Москва, 24 июня. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на шокировавший россиян развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Журналист прокомментировала слухи о новой возлюбленной шоумена.

Харламов опубликовал появившиеся в Сети догадки о причинах развода. Среди прочих появились предположения, что якобы супруги разошлись в политических взглядах, или в их отношениях появился третий участник. Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева даже опубликовала переписку Харламова с другом, где юморист признается в любви к Корневой.

Харламов призвал не верить вбросам и догадкам. Юморист признался, что весь карантин смотрел мультики.

В комментариях отметились некоторые знаменитости. Продюсер Игорь Крутой отреагировал на запись веселыми смайликами, а комик Александр Незлобин назвал «гениальными» догадки о причинах развода.

Слухи также прокомментировала Собчак. Она заявила, что ей нравится версия с некой возлюбленной Ксюшей, пусть даже речь не о ней.

«А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась», — написал Собчак.

О разводе супруги сообщили в Instagram. Харламов и Асмус отметили, что ни скандальная сцена с участием Асмус в фильме «Текст» Клима Шипенко, ни усталость друг от друга во время коронавирусной самоизоляции не являются причинами их разрыва.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян считает, что Асмус с Харламовым лукавят. По мнению блогера, обратный отсчет для взрывного механизма, который в итоге сработал, был запущен ровно девять месяцев назад, 24 октября 2019 года. Все решила ровно одна секунда, считает Манукян.