Дамаск, 24 июня. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня и на территории российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Участие принимали тысячи военных России и Сирии, гостями стали высокопоставленные сирийские политики и офицеры.

На параде выступил командующий российскими войсками в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко, который назвал честью участвовать в этом мероприятии с сирийскими союзниками. Он подчеркнул, ответственность за прошлое, настоящее и будущее объединяет два государства.

«Будем достойны подвига поколения Великой Отечественной войны!» — заявил генерал.

Гостями парада стали министр обороны Сирии, командующий сирийскими ВМС, а также губернаторы сирийских провинций Латакия и Тартус.

Добавим, что на параде в Москве российский лидер Владимир Путин напомнил всему миру о вкладе красноармейцев и стран-союзников в разгром нацизма. Президент РФ призвал государства к активизации диалога, расширению сотрудничества и построению системы международной безопасности.