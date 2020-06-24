Галкин опубликовал раритетные фото отца — известного советского генерала

Москва, 24 июня. Известный российский юморист Максим Галкин опубликовал раритетные снимки отца на своей странице в Instagram. Шоумен поделился с подписчиками историей Александра Галкина, который, как оказалось, был известным советским и российским военачальником.

Галкин отметил, что в минувшее воскресенье отмечали День отца, и признался, что часто вспоминает своего родителя без всякого повода.

«Отец был эталоном русского офицера, не только для меня, а для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили», — написал юморист.

По словам шоумена, Галкина-старшего, скончавшегося в 2002 году, до сих пор помнят в армии. Юморист сообщил, что его отец стал ориентиром для многих, кто выбрал службу. Артист подчеркнул, что Галкин-старший прошел путь от мальчика из очень бедной деревенской семьи, жившей в уральской глубинке, до генерала-полковника, отвечавшего за все танкостроение и военное автомобилестроение в СССР, а затем и в России.

«Ну и, конечно, прекрасный отец для меня и брата, душа компании, спортсмен, футболист и талантливый рассказчик. Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!» — выразил юморист благодарность Галкину-старшему.

Примечательно, что некоторые подписчики Максима Галкина не впервые услышали о его заслуженном отце.

«Генерал-полковника А. А. Галкина лично не знал, но от своих друзей — генералов автослужбы СКВО разных лет — слышал много добрых слов о нем. Светлая память!» — написал n_astashkin.

Ранее Максим Галкин опубликовал в соцсети видео со своего дня рождения. Артист показал, как дети трогательно поздравили его со знаменательной датой.