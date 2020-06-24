Россияне восхитились мощью военной техники на параде Победы в Москве

Москва, 24 июня. Пользователи Сети с восторгом отреагировали на торжественные мероприятия в Москве, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня в Москве и ряде других городов России прошли военные парады Победы. В столице своими глазами многие желающие его увидеть не смогли, так как на фоне пандемии вход на центральную площадь страны был ограничен, однако по телевидению в прямом эфире прошли зрелищные трансляции. В социальных сетях россияне восхитились мощью военной техники, которая проехала по брусчатке Красной площади.

«Я уверена, что наши дедушки и бабушки, улыбались сегодня с небес, глядя, как ты с высоко поднятой головой, маршируешь в память об их Победе!» — написала в Instagram olga_minchakova, посвятив большой пост своему сыну, который прошел в парадном расчете Академии гражданской защиты по Красной площади в Москве.

«Благодарю ветеранов Великой Отечественной войны за их силу воли, самоотверженность, отвагу и верность Родине, Вы настоящие герои. Спасибо Вам за то, что мы ходим по Земле и за то, что можем радоваться жизни!» — написал inozemtsev_vladimir и опубликовал галерею фотографий с парада.

«Это чувство всеобъемлющей гордости за свою Родину я испытываю особенно остро, когда летят военные самолеты. Плачу», — откровенно призналась anyameetsworld.

«Как всегда мощно, красиво, незабываемо!» — оставила восхищенный комментарий svetabelka24_5 под фото полета военной авиации.

В социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter многие пользователи опубликовали видео прямой трансляции с парада Победы и оставили восторженные отзывы, призвав помнить о подвигах советского народа, разгромившего фашистских захватчиков.

«Еще одна моя мечта осуществляется! Парад Победы. Пусть не в Москве, пусть в Санкт-Петербурге! <…> Вчера удалось посмотреть на технику, готовую пройти на параде! Мощь!» — написал один из пользователей соцсети.

«Отлично организован и проведен парад Победы в Москве. Впечатляющая демонстрация военной мощи России и возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса», — отметил Serg Semen в Twitter.

В ходе военного парада в Москве выступил президент России Владимир Путин. Он поздравил с праздником и отметил, что сегодня Россия склоняет голову перед светлой памятью павших.