Новые записи разговоров Порошенко и Байдена опозорили элиту Украины

На Украине бушует новый скандал. Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал новую порцию аудиозаписей с разговорами экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Политики обсуждают вопросы, связанные с кредитами МВФ, отставкой Яценюка с поста премьера и сменой руководства «Нафтогаза». Главный акцент — Украина находится под полным, тотальным контролем Америки, а ее первые лица полностью подотчетны «западным партнерам». Впрочем, считают аналитики, этим позором на Украине уже никого не удивишь. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как и в прошлый раз, депутат Верховной рады Андрей Деркач презентовал скандальные записи в агентстве «Интерфакс-Украина», в пресс-центре которого, несмотря на карантин, было не протолкнуться от журналистов. Правда, на этот раз компанию Деркачу составил экс-прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, который помогал комментировать новые аудиозаписи телефонных переговоров Порошенко и Байдена.

Деркач отметил, что эти разговоры «обнажают факты международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне». Говоря простыми словами, это разговор между строгим начальником и льстивым подчиненным, роль которого играет Порошенко. В любой нормальной стране такую беседу национального лидера с иностранным чиновником посчитали бы величайшим позором, а самого президента-предателя подвергли бы остракизму и навсегда выкинули бы из политики.

Но на Украине общество и политикум за последние шесть лет деградировали так, что успели привыкнуть к перманентному национальному унижению. К тому, что каждому новому президенту страны приходится стелиться перед «старшими партнерами» из США, лебезить перед финансистами из МВФ и по первому требованию Запада выворачивать карманы собственных граждан, а также к тому, что, какие бы наглые и тяжкие преступления ни совершил экс-президент Порошенко, он так и будет ходить на свободе, финансировать свою свору националистов, да еще и поплевывать на силовиков. Собственно, сейчас из-за Порошенко Украина буквально купается в позоре — когда все ее «грязное белье» выставлено наружу, а наказать виновного власти просто не в состоянии.

«Данные записи демонстрируют грубое вмешательство в дела и работу частных компаний на Украине, давление на местные СМИ, привлечение своих и иностранных спецслужб для решения личных и коррупционных вопросов, а также обеспечение политических и незаконных бизнес-интересов своим партнерам. Так выглядит международная коррупция, до корней пропитавшая Украину с помощью «куратора» в лице вице-президента США Байдена», — заявил Деркач.

Депутат добавил, что эти записи, как и предыдущие аудиоматериалы, опубликованные им 19 мая, передаст в Госбюро расследований. Напомним, тогда Деркач опубликовал первую часть «пленок Порошенко — Байден», на которых обсуждался ряд вопросов украинской внутренней политики. Так, американец напрямую связывал выделение Украине 1 миллиарда долларов помощи с отставкой генпрокурора Виктора Шокина.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителей прошлого режима ждет «немало приключений и приговоров». Было возбуждено уголовное дело о госизмене, а Верховная рада вознамерилась создать временную следственную комиссию. Однако, как сообщили в парламенте, постановление об этом до сих пор не зарегистрировано. По мнению экспертов, Киев явно стремится «спустить дело на тормозах». Видимо, на Банковой опасаются жесткой реакции демократов США, которые через свои СМИ уже заявили о недопустимости «любого влияния на президентскую кампанию в Америке».

В ходе онлайн-конференции, посвященной «второй серии пленок Деркача», глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что новые позорные улики против экс-президента не смогут отправить его в казематы.

«Сегодня по нашей политике хорошо видно, что фактор внешней зависимости Украины от США никуда не делся, а значит, тюремные казематы Петру Алексеевичу не грозят. В последний год мы видим действие и такого фактора, как внешние гарантии экс-президенту, данные со стороны США. Даже если бы Порошенко совершил куда более очевидные действия, которые шли во вред суверенитету и госнезависимости Украины, то даже в этом случае внешний фактор достаточно надежно его защищает, — указывает он. — То есть это пресловутые «красные линии» для действующей власти, прочерченные США. Из-за них команда Зеленского вынуждена находиться на растяжке между своими обещаниями и запросами украинцев — о наказании «папередников» и предупреждениями Запада о непреследовании экс-президента».

Эксперт уверен, что скандал с «пленками Деркача» резко усилит в украинском обществе долю тех, кто видит в Порошенко однозначное зло (сейчас таковых примерно 65–70%).

«Безусловно, эти скандалы крайне негативно отразятся на увеличении антирейтинга Порошенко. Однако на его «секту» это не возымеет никакого воздействия. Что бы Порошенко ни делал, хоть христианских младенцев начал есть, они всё будут оправдывать, — убежден Золотарев. — Что же касается работы генпрокурора Ирины Венедиктовой, то мы уже видели, как она закрыла три уголовных дела против Порошенко, инициированных командой юриста Портнова. В недавнем противостоянии «генпрокурор Рябошапка — Портнов» именно первый вынужден был бесславно уйти с поста. Думаю, что команда Портнова дожмет и Венедиктову — она оказалась не готова вести эффективную работу, а также фактически начала прогибаться перед этим меньшинством».

С этим в ходе онлайн-конференции согласился киевский эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

«Пленки Деркача» свидетельствуют о том, что Порошенко активно сотрудничал с США. Он продавал и предавал интересы собственного государства, президентом которого был, реагируя на пожелания некоего чиновника Госдепа Джо Байдена, — сообщил он. — Генпрокурор Венедиктова уже заявила, что она будет предъявлять Порошенко обвинения в госизмене на основании заявления Деркача. Правда, на этом ее очередной громкий «пук» закончился, и никаких событий по дальнейшей раскрутке этой темы не случилось».

По мнению аналитика, такой ход событий предопределили заявления президента Зеленского, который, как пономарь, повторяет, мол, «мы не будем вмешиваться в избирательную кампанию в США».

«Возникает вопрос: при чем здесь избирательная кампания в США, когда речь о том, что экс-президент Порошенко многократно совершал госизмену и изменял интересам собственной страны? В целом власть не стремится обострять эту тему и вряд ли сделает это в ближайшем будущем».

Политолог Кость Бондаренко считает, что к доказательной базе против бывшего президента Украины много вопросов, но в итоге не стоит ожидать от нее серьезных последствий для самого Порошенко.

«Я не думаю, что что-то реальное угрожает Петру Порошенко. Я даже не вижу, какую именно уголовную статью власти хотели бы подвести под его деятельность, хотя поводов для этого масса. В любой другой стране этот человек давно бы сидел, — говорит он. — Плюс ко всему есть процессуальные моменты. Даже если будет возбуждено уголовное дело, возникнет вопрос, как именно собирались эти данные и могут ли они служить доказательством в суде. Да, этот скандал с предательством Порошенко вновь поставил украинское общество и прессу на дыбы. Но на деле он вряд ли будет иметь какое-то завершение в судах, и тем более последствия для Петра Алексеевича».

Эксперт отметил: сам Порошенко очень спокойно реагирует на происходящее, поскольку уверен, что США не позволят посадить его.