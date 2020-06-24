Ученые заявили о зарождении в Индийском океане нового материка

Москва, 24 июня. Новый континент зарождается в южной части Индийского океана. К такому выводу пришла международная группа ученых, состоящая из австралийских и французских геологов.

По результатам научной работы, континентальная кора может образовываться не только на границе океана и материка, как считалось ранее, но и в глубине океанического пространства. Такое заключение геологи сделали на основании исследований на островах архипелага Кергелен, расположенного недалеко от Антарктиды.

Ученые предполагают, что данная группа островов является по сути «эмбрионом континента» и станет полноценным материком спустя миллионы лет.

В научной статье также утверждается, что окончательный вывод можно будет сделать только после изучения химического состава сиенитов, пород гранитного свойства, которые встречаются только на материках. Это необходимо, чтобы установить происхождение магмы и проследить ее эволюцию.

Таким образом, массив Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага пока является единственным известным в мире примером образования сиенитов в центре океана. Их формирование происходило, как и на материках, в несколько слоев. Этот процесс занял около 3,5 миллионов лет.