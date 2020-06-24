Саудовская Аравия призвала мировое сообщество поддержать египетскую инициативу по Ливии

Эр-Рияд, 24 июня. В Саудовской Аравии призвали международное сообщество положить конец турецкой интервенции в Ливию, поддержав позицию Египта относительно реализации прав на защиту ливийского народа и своих границ от экстремистских группировок. Об этом сообщает арабское издание Аfrigate news.

«Безопасность Египта — неотъемлемая часть безопасности королевства и всей арабской нации», — заявили в ходе заседания Совета министров Королевства Саудовская Аравия 23 июня.

В Совмине Саудовской Аравии призвали мировое сообщество взять на себя ответственность в достижении всеобъемлющего урегулирования ливийского кризиса, гарантирующего территориальную целостность государства, его безопасность, а также возрождение государственных институтов и ликвидацию террористических и экстремистских группировок, что положит конец иностранному вмешательству, сеющему терроризм в регионе.

Напомним, Восточное правительство вместе с Египтом разработали проект «Каирской декларации», целью которого является мирное урегулирование кризиса в Ливии. Документ предусматривает перемирие между силами Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) в регионе, а также установление режима тишины.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поддержке египетской инициативы в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Франции, Бахрейне и странах арабского мира.

Турция отвергла «Каирскую декларацию» как способ установления мира в регионе, аналогичную позицию выразил и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.