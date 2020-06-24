Малькевич рассказал об атаке СМИ-иноагентов на голосование по Конституции России

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич намерен после голосования по поправкам в Конституцию РФ передать в Госдуму и Совфед данные по иностранному вмешательству в процесс волеизъявления россиян. По мнению Малькевича, узнав объемы этого вмешательства, общество ужаснется, что даст толчок к принятию самых жестких мер к тем, кто на западные деньги разваливает нашу страну.

Запад пытается помешать волеизъявлению россиян

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое состоится в России с 25 июня по 1 июля, не всем по душе. С этим связана информационная кампания как против самой российской конституции, так и против процедуры всенародного волеизъявления по ее изменению. Активность иностранных агентов вызывает озабоченность комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Запада во внутренние дела России.

В связи с этим председатель комиссии Василий Пискарев заявил, что парламентарии направили в Генпрокуратуру РФ материалы ряда зарубежных СМИ, посвященные голосованию по поправкам в конституцию. Представители Госдумы просят прокуратуру проверить материалы DW, «Голоса Америки» и «Радио Свободы» (последние два издания внесены Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Зрелость гражданского общества России

По мнению первого замглавы комиссии по СМИ общественной палаты РФ, президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, обеспокоенность депутатов свидетельствует о зрелости гражданского общества, которое в состоянии донести свои требования до законодателей. Малькевич также отметил, что сегодня именно патриотические СМИ стоят на защите информационных рубежей нашей страны.

«Наш фонд ведет мониторинг в СМИ и соцсетях публикаций, посвященных всенародному голосованию по конституции. Вместе с нашими партерами из Лиги безопасного Интернета мы монитором информационное пространство на предмет фейков, в том числе внимательно изучаем публикации СМИ-иноагентов», — рассказал Малькевич Федеральному агентству новостей.

По словам главы ФЗНЦ, собранные фондом сведения были переданы главе комиссии Госдумы Василию Пискареву, и именно на эти данные опирались парламентарии при обращении в надзорные органы. ФЗНЦ планирует передать собранные материалы в аналогичную комиссию Совета Федерации, которую возглавляет сенатор Андрей Климов.

«Предварительная часть материалов уже передана в комиссию на 57 листах, — отметил глава ФЗНЦ. — Грубо говоря, за десять дней до голосования конкретные факты вмешательства в наши дела уже занимали 57 страниц печатного текста! И меры уже принимаются. Именно так работает связка — гражданское общество — патриотичные СМИ — ответственная власть. Пискарев сообщил, что наши материалы уже переданы в Генпрокуратуру».

«Антипровокационный список» врагов России

На вопрос, если факты вмешательства подтвердятся, имеет ли смысл внести журналистов СМИ-иноагентов в «антипровокационный список», который ранее предложил создать депутат Госдумы Виталий Милонов, Малькевич ответил так:

«Я бы ни в какие списки уже никого не включал, и так все ясно. Из того, что творит «Радио Свобода» со своими спецпроектами, «Голос Америки» и другие, видно, что это специальные ресурсы, заточенные исключительно на грязную, примитивную по исполнению, но, как им кажется, эффективную по воздействию на людей пропагандистскую работу».

Фейковые публикации, заголовки, которые не соответствуют тексту, каждая вторая новость передернута, выдумана, подтасовки фактов и так далее — говорит глава ФНЗЦ о публикациях СМИ-иноагентов.

«Если вообще нет никакого фактического материала, то, как в случае с DW, в ход идут карикатуры, насмешки в отношении нашей конституции. Это не имеет никакого отношения к журналистике, это низкопробная пропаганда. Мы давно ставили вопрос в Общественной палате, что в российских соцсетях нужно яркими штампами маркировать продукцию СМИ-иноагентов. Чтобы все понимали, что это не журналистика, не СМИ, а откровенная антироссийская пропаганда», — говорит он.

После голосования картина станет яснее

Малькевич уверен, что в ходе голосования по конституции общая картина грязной деятельности СМИ-иноагентов раскроется «во всей красе».

«Надеюсь, после 1 июля, когда наш фонд представит все собранные материалы в Госдуму и в Совфед, наше общество увидит масштабы иностранного вмешательства и ужаснется. И тогда мы представим наши конкретные рекомендации, что, на наш взгляд, следует предпринять в отношении тех, кто не только попирает наши законы, но давно забыл о профессиональной этике. Мы имеем дело с конкретной работой по дестабилизации обстановки в нашей стране, с очень большой разветвленной структурой, в том числе с различными НКО, существующими на западные деньги, и так далее», — предупреждает собеседник ФАН.

По словам Малькевича, происходящее сейчас заставляет его вспомнить о предреволюционных месяцах в России 1917 года, когда на фоне Первой мировой войны большевики открыто разъезжали по стране, разлагая армию и призывая народ к бунту.

«Как мы знаем, ни к чему хорошему это не привело. А сейчас мы почему-то миримся с либеральным отношением к тем, кто сознательно, не скрывая, призывает разрушить нашу страну», — предупреждает Александр Малькевич.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов, предложивший сформировать «антипровокационный список», посоветовал включить в него в том числе продажных журналистов, работающих в СМИ, которые своей редакционной политикой призывают к разрушению нашей страны. Как отмечает Милонов, к фигурантам данного списка должны применяться самые жесткие меры, вплоть до высылки из страны.

Милонов уже предложил внести в «антипровокационный список» главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, журналистку этого же издания Юлию Латынину (которая уже несколько лет проживает вне пределов России), а также скандального блогера Алексея Навального.