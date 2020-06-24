Россияне восхитились похорошевшей после развода Муцениеце

Москва, 24 июня. Российская актриса Агата Муцениеце поделилась с подписчиками милыми фотографиями с пикника с детьми. В Сети отметили, что знаменитость похорошела после болезненного развода с Павлом Прилучным.

Актриса отправилась на прогулку с детьми в столичный парк. Вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией Муцениеце устроила пикник возле пруда.

Подписчики отметили, что звезда прекрасно выглядит. Россияне пожелали Муцениеце найти достойного человека. Кроме того, пользователи отметили, что ее дети скоро подрастут и будут ее настоящими защитниками.

«Милая Агата, главное твое богатство — это дети, а мужики приходят и уходят. Ты такая умница, у тебя все будет зашибись, а Павел не достоин тебя», — написал drozd111266.

«Самая сногсшибательная мама», — отметила ai_mus_1301.

«Тима подрастет совсем скоро и будет вашим защитником. И очень надеюсь, вы еще обретете свою любовь в лице хорошего и достойного человека», — добавил poppypip2.

«Мама-то все краше и краше», — обратила внимание elizaveta_krd_.

Московский мировой суд официально развел актеров Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Финансовых споров у супругов не возникло, поэтому они смогли договориться о разделе имущества и выплатах на детей без привлечения юристов. О решении развестись Прилучный и Муцениеце объявили на своих страницах в соцсетях в феврале 2020 года. Поклонники пары стали свидетелями крупного скандала — Муцениеце пожаловалась в Instagram, что Прилучный во время самоизоляции стал злоупотреблять алкоголем и поднял на нее руку.

Ранее стало известно, что Прилучный закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки». Речь идет о 34-летней Мирославе Карпович. В ее компании Прилучный был не раз замечен еще до расставания с женой. Теперь, освободившись от брачных уз, Павел стал проводить с Мирославой довольно много времени.