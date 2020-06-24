ВВС Индии и Китая: чем две азиатские державы могут воевать в небе

В последние дни сильно возросла напряженность на спорном участке индийско-китайской границы в регионе Ладакх. Кроме физических столкновений пограничных отрядов, обе страны начали активно стягивать военную технику к спорному участку и перебрасывать авиацию на близлежащие военные аэродромы.

Автор Telegram-канала «Крылья войны» предлагает сравнить составы военно-воздушных сил сторон конфликта.

Воздушные силы Народно-освободительной армии

Китайские ВВС занимают третье место в мире по количеству военной авиации всех типов (кроме беспилотников), уступая только США и России. По данным ежегодного исследования World Air Forces 2020, на декабрь 2019 года общее количество летательных аппаратов составляло 3210 единиц:

Следует отметить, что актуальные данные о количестве и типах беспилотников Китая отсутствуют в открытом доступе. Но, разного рода утечки информации позволяют сделать вывод, что Пекин активно ведет разработку сразу нескольких видов ударных БПЛА, как самолетного, так и вертолетного типа. Однако, есть один разведывательно-ударный БПЛА, который широко известен во всём мире. Пекин часто публикует фото- и видеоматериалы тренировочных полетов этих беспилотников, а также поставляет их на экспорт в арабские и другие страны. Речь идет о CAIG Wing Loong, который в количестве более 100 единиц состоит на вооружении китайской армии.

Основу истребительной авиации составляют реплики семейства советских МиГ-21 – самолеты J-7. Но, учитывая цифры выше, можно с уверенностью констатировать, что более современные истребители в скором времени позволят Китаю отказаться от устаревающих. Стратегические бомбардировщики H-6, являющиеся копией советских Ту-16 60-х годов XX века, тоже морально устарели, но постоянная модернизация этих самолетов позволяет им оставаться достаточно грозной силой. Также Китай имеет серьезный и современный парк ударных вертолетов собственной разработки и производства.

Вообще за последние 10 лет авиационная промышленность Китая достигла высокого уровня развития. Сборка и поставка в войска новых единиц военных самолетов и вертолетов происходят на постоянной основе, это подтверждают спутниковые снимки китайских военных аэродромов, публикуемые в СМИ. Также весомую роль играет тесное военно-техническое сотрудничество с Россией в рамках поставок самолетов, их технического обслуживания и обмена технологической информацией. Неизвестным остается процент авиационной техники в состоянии боевой готовности, которая сможет совершать вылеты в ближайшее время, если того потребует ситуация.

В реальных боевых действиях авиация Китая не принимала участия с прошлого века, но постоянные учения и тренировки летчиков китайских ВВС позволяют судить об их потенциально высокой боевой готовности. Серьезная выучка, крепкий моральный дух и большое количество разнообразной авиационной техники – основные козыри ВВС НОАК.

Военно-воздушные силы Индии

Индийские ВВС расположились на четвертой строчке по количеству военных летательных аппаратов разных типов. По данным World Air Forces 2020, на конец 2019 года на вооружении индийской армии насчитывалось 2123 единицы авиационной техники:

Основным истребителем Индии считается Су-30МКИ. МиГ-21, несмотря на многочисленные модернизации, уже доживают свой век и постепенно списываются из состава ВВС. Также из новинок у Нью-Дели есть самолеты Rafale и легкие истребители собственной разработки Tejas. Серийное производство последних только началось, поэтому потенциальное количество и сроки поставок пока определить нельзя. Стратегической боевой авиации у индийских ВВС нет и не предвидится. Парк ударных вертолетов только начинает свое обновление за счет закупок американских AH-64E Apache.

Индия до сих пор делает ставку на закупку боевой авиации в других странах, таких как США, Россия и Франция. Собственное авиастроение развития практически не получает. Летчики также регулярно проводят тренировочные полёты и участвуют в учениях. Кроме этого, индийские ВВС сравнительно недавно участвовали в конфликте с Пакистаном. Правда, результаты этих воздушных дуэлей для Нью-Дели были неутешительными. Индия захочет реабилитироваться за свои неудачи в конфликте с Пакистаном, поэтому в возможном противостоянии с Китаем огромную роль сыграет желание индийских летчиков показать всё, на что они способны.

Кто победит в возможном конфликте в небе?

Обе страны имеют мощный количественный состав ВВС и примерно равный уровень подготовки летчиков. В случае их столкновения в воздухе, можно будет наблюдать у каждого летчика желание показать себя, следствием чего будет много роковых ошибок. Важную роль сыграет и то, чем каждая из сторон будет вести войну в воздухе. Если Китай решит задействовать свои самые передовые истребители J-20 (несмотря на их малое количество) и Су-35, то у Индии будет совсем немного шансов выигрывать дуэли даже используя Су-30.

Есть и третья сторона возможного конфликта – Россия, имеющая собственный экономический и геополитический интересы. Для нее будет оптимально поставить обеим сторонам как можно больше современных истребителей и другой авиационной техники. При этом России будет очень важно и не допустить прямого столкновения Пекина с Нью-Дели, чтобы не вставать на ту или иную сторону возможного конфликта. Поддержка одной из стран, автоматически означает потерю добрых отношений со второй.

Дипломатическое снятие напряженности, после удачно заключенных контрактов на поставку вооружений – хороший сценарий для России. И для Китая с Индией, в принципе, тоже.