Сирия, 24 июня. ВВС Израиля атаковали сирийские войска в Хаме. В Алеппо террористы «Исламского государства»1 убили полевого командира протурецких боевиков. В Идлибе продолжаются междоусобные столкновения между вооруженными группировками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: понесли потери в Дейр-эз-Зоре при авиаударе ВВС Израиля, в Идлибе отразили нападение боевиков.

ВС Турции и союзные силы: атаковали опорные пункты курдских бандгрупп в Ракке, в Идлибе обстреляли укрепления сирийской армии.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило покушение на полевого командира «Сирийской национальной армии» в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): столкнулась с боевиками оперативного штаба «Фа-Асбату» на западе Идлиба.

ВВС Израиля: нанесли авиудар по расположениям иранских бойцов в Хаме, а также атаковали опорные пункты сирийской армии в Эс-Сувейде и Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На севере провинции группа неизвестных боевиков совершила нападение на высокопоставленного полевого командира «Сирийской национальной армии» Аднана Баккара. Новостное агентство Step News сообщает, что инцидент произошел к востоку от города Азаз в поселке Кафр-Ган, где группа неизвестных вооруженных автоматическими винтовками открыли огонь по командиру прямо на улице. Командир погиб на месте от полученных ран. Позднее появилось сообщение о том, что ответственность за покушение взяли на себя террористы запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство SANA сообщает, что ночью в воздушном пространстве Сирии появилось несколько воздушных целей противника, прибывших с востока, которые выпустили несколько ракет в направлении позиций правительственных войск на западе провинции Дейр-эз-Зор. Под удар попали позиции сирийской армии возле поселения Кабаджиб и в пустынной местности близ деревни Эс-Сухне. Одновременно с этой атакой нападению подверглись позиции САА у деревни Сальхад на юге провинции Эс-Сувейда. По предварительным данным, в результате атаки погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Позднее военный источник агентства сообщил, что ВВС Израиля нанесли авиаудар в районе поселения Саламия и Сабур в провинции Хама. Целью израильской агрессии стали расположения иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции, однако системы ПВО сумели перехватить и уничтожить ракеты до того, как они достигли цели. Причиненный ущерб ограничился только материальным, потерь среди бойцов не было.

Провинция Идлиб

Сообщается, о столкновении между боевиками запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и членами оперативного штаба «Фа-Асбату». По данным агентство Step News, отмечались боестолкновения между членами группировок на западе города Идлиб. Согласно информации местных источников, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» провели артобстрел позиций оперативного штаба.

Источник также сообщил, что столкновения между вооруженными группировками и правительственными войсками произошло у поселения Хорш-Бенин, где боевики поддерживаемой Турцией «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» спровоцировали сирийскую армию на ответные боевые действия. В ходе перестрелки были нейтрализованы четыре члена группировки, трое военнослужащих были убиты. Позднее по укреплениям группировки был нанесен авиудар с помощью беспилотника.

По сообщением портала NORS, турецкая артиллерия атаковала позиции армии Башара Асада у деревни Бабила и в районе высот Джебель аз-Завия. Также по информации агентства Masar Press Net, массированному обстрелу из тяжелой артиллерии были подвергнуты расположения САА в окрестностях поселения Ад-Дана.

Провинция Ракка

На севере провинции возобновились столкновения на линии разграничения протурецких сил и боевиков «Демократических сил Сирии». По данным портала Step News, утром беспилотник турецкой армии атаковал расположения боевиков в районе города Айн-Исса, разрушив их укрепления.

1 Организация запрещена на территории РФ.